Hạ viện Mỹ chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth

Với tỷ lệ 211-204, Hạ viện Mỹ đã thông qua một động thái thủ tục nhằm chuyển nghị quyết luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sang một ủy ban để xem xét thêm, qua đó thực chất chặn đứng nỗ lực luận tội.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ một ngày sau khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie công bố các điều khoản luận tội nhằm vào ông Hegseth liên quan đến cuộc chiến của Mỹ với Iran và các hoạt động quân sự khác.

Ông Massie đã đưa ra 8 cáo buộc chống lại ông Hegseth, khẳng định Bộ trưởng Chiến tranh đang vi phạm 3 điều khoản cụ thể của Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973.

"Việc tham gia vào các hành động thù địch ở Iran hơn 90 ngày mà không có sự cho phép của Quốc hội, Bộ trưởng Hegseth đang vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm", ông Massie nêu trong tuyên bố hôm 10-11.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 10-11, ông Hegseth cho rằng nỗ lực luận tội do ông Massie dẫn đầu là một chiêu trò nhằm gây tổn hại cho Tổng thống Trump, đồng thời gọi ông Massie là "một nghị sĩ bất mãn và thất bại".

Ngay trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, Nhà Trắng đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ nghị quyết luận tội này.

Mặc dù nỗ lực lần này thất bại, ông Hegseth dự kiến sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Đảng Dân chủ đã giành thêm hơn 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 và dự kiến sẽ nắm giữ hơn 250 ghế khi Quốc hội mới nhậm chức vào tháng 1 tới.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, người được cho là sẽ được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào tháng 1, tuyên bố đảng Dân chủ sẽ "đuổi Pete Hegseth ra khỏi thành phố" khi họ tiếp quản Quốc hội vào năm tới.

Theo Xinhua