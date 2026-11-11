Hạ viện Mỹ chặn nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh

Theo Reuters, với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện thông qua kiến nghị chuyển tám điều khoản luận tội tới Ủy ban Tư pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát, qua đó đình lại việc xem xét tại phiên họp toàn thể. Nghị sĩ Thomas Massie, người khởi xướng nỗ lực luận tội, là thành viên Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu chống kiến nghị.

Bốn điều khoản liên quan đến cuộc chiến Iran, cáo buộc ông Hegseth duy trì hoạt động quân sự vượt giới hạn 60 ngày mà không có tuyên bố chiến tranh của Quốc hội và phớt lờ các quy định bảo vệ dân thường. Các cáo buộc còn lại liên quan đến hoạt động quân sự tại Venezuela, Yemen, các cuộc tấn công trên biển và việc trả đũa Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại họp báo ở Arlington, bang Virginia, ngày 10-11. Ảnh: Reuters

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Hegseth bác bỏ các cáo buộc tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, gọi nỗ lực luận tội là trò hề chính trị và khẳng định các chiến dịch quân sự do ông chỉ đạo đều hợp pháp.

Tổng thống Donald Trump công khai bảo vệ cấp dưới, ca ngợi vai trò của ông Hegseth trong các hoạt động quân sự tại Iran và Venezuela. Phó Tổng thống JD Vance cũng lên tiếng ủng hộ người đứng đầu Lầu Năm Góc.

Dù giúp ông Hegseth vượt qua sức ép trước mắt, kết quả bỏ phiếu là quyết định về thủ tục, không đồng nghĩa Hạ viện đã bác bỏ nội dung các cáo buộc. Tranh cãi có thể tiếp tục khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội khóa mới từ tháng 1-2027, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong bối cảnh đó, khảo sát Reuters công bố ngày 10-11 cho thấy 71% người Mỹ ủng hộ Quốc hội thông qua đạo luật nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, gồm 93% cử tri Dân chủ và 51% cử tri Cộng hòa. Khảo sát được thực hiện trực tuyến với 1.705 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết đảng này có thể xem xét khởi động lại nỗ lực luận tội ông Hegseth khi Quốc hội mới bắt đầu hoạt động ngày 3-1-2027.