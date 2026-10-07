Hạ viện Libya bầu Chủ tịch mới giữa tranh cãi về tính hợp pháp

Theo người phát ngôn Hạ viện Abdullah Blihaq, cuộc bầu cử diễn ra tại trụ sở Hạ viện ở Benghazi, miền Đông Libya, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch thứ hai Misbah Doma. Ông Al-Obeidi là nghị sĩ đại diện khu vực bầu cử thứ nhất tại Tobruk, miền Đông Libya, đồng thời là thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Trước khi được bầu, ông từng đứng đầu Ủy ban Hữu nghị Nghị viện Libya - Thổ Nhĩ Kỳ, được thành lập tháng 4/2024, và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thông qua ngoại giao nghị viện cùng hợp tác kinh tế, văn hóa.

Việc bầu Chủ tịch mới diễn ra một ngày sau khi 98 nghị sĩ bỏ phiếu sửa đổi quy chế nội bộ, trong đó quy định nhiệm kỳ của Hạ viện và thành lập ban lãnh đạo mới. Theo nghị sĩ Mohammed Tamer, có 102 nghị sĩ tham dự phiên họp ngày 5/10 tại Benghazi.

Tuy nhiên, ông Aguila Saleh bác bỏ tính hợp pháp của phiên họp, gọi đây là cuộc họp “không chính thức” và cho rằng các quyết định được đưa ra không có cơ sở pháp lý. Ông cho rằng những người tổ chức không tuân thủ các quy định của luật điều chỉnh hoạt động Hạ viện và quy chế nội bộ, đặc biệt liên quan việc sửa đổi, thông qua luật.

Trước đó khoảng hai tuần, 86 nghị sĩ đã ký tuyên bố cáo buộc ông Saleh ngăn cản họ vào trụ sở Hạ viện để tổ chức phiên họp với đủ số lượng đại biểu, nhằm thảo luận cải cách hoạt động nghị viện và sửa đổi quy chế.Tranh cãi tập trung vào Luật số 4 năm 2014 về quy chế hoạt động của Hạ viện. Luật này không quy định nhiệm kỳ cụ thể đối với Chủ tịch Hạ viện và cũng không yêu cầu bầu lại sau một khoảng thời gian nhất định. Một số nghị sĩ phản đối quy định trên và kêu gọi tổ chức bầu lãnh đạo Hạ viện hằng năm.

Libya hiện vẫn bị chia rẽ giữa hai chính quyền đối địch. Chính phủ Thống nhất Quốc gia do Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibeh đứng đầu, đặt trụ sở tại Tripoli và kiểm soát miền Tây; trong khi chính quyền do ông Osama Hammad đứng đầu, được Hạ viện bổ nhiệm từ năm 2022, đặt trụ sở tại Benghazi và kiểm soát miền Đông cùng phần lớn các thành phố miền Nam. Phái bộ Liên hợp quốc tại Libya đang thúc đẩy các nỗ lực hướng tới tổ chức bầu cử nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại quốc gia Bắc Phi này.