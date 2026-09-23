Hạ viện Indonesia thông qua dự thảo Luật Quy định cải cách Đất đai

Nguồn: globallawexperts.com

Một trong những quy định đáng chú ý của dự luật là giới hạn và điều chỉnh quyền sở hữu đất, nhằm ngăn việc đất đai tập trung quá mức vào các doanh nghiệp nhà nước hoặc tập đoàn tư nhân. Đây được xem là một trong những công cụ chính để giảm bất bình đẳng trong sở hữu và sử dụng đất. Dự luật cũng quy định việc công nhận, khôi phục và bảo đảm quyền của người dân đối với đất đai và các nguồn lực nông nghiệp. Các nhóm được luật đặc biệt ghi nhận gồm nông dân sản xuất nhỏ, lao động nông nghiệp, cộng đồng bản địa và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

Theo các quy định mới, chính sách cải cách đất đai sẽ bao gồm cơ chế nhằm khôi phục quyền sử dụng đất cho những người bị mất hoặc bị xâm phạm quyền, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp đất đai tồn đọng. Dự luật cũng quy định thành lập một cơ quan chuyên trách về cải cách đất đai trực thuộc Tổng thống. Cơ quan này được kỳ vọng đóng vai trò điều phối và thúc đẩy việc thực hiện các chính sách cải cách đất đai trên phạm vi cả nước.

Một nội dung khác là thiết lập khuôn khổ quản lý nhằm ngăn ngừa tình trạng quyền kiểm soát đất đai tập trung vào một số chủ thể kinh tế lớn. Quy định này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều tranh chấp đất đai tại Indonesia liên quan đến các đồn điền, dự án cơ sở hạ tầng và hoạt động khai khoáng.

Theo Liên minh Cải cách Đất đai (KPA), năm 2024 Indonesia ghi nhận 295 vụ tranh chấp đất đai, liên quan khoảng 1,1 triệu ha và ảnh hưởng tới 67.436 hộ gia đình tại 349 làng. Trong đó, các dự án đồn điền chiếm 111 vụ, cơ sở hạ tầng 79 vụ và khai khoáng 41 vụ.

Dự luật mới được thông qua cũng đặt ra yêu cầu về bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong thực hiện cải cách đất đai, đặc biệt đối với những cộng đồng đã bị mất quyền hoặc đang tranh chấp quyền sử dụng đất. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Quy hoạch Không gian Nusron Wahid cho biết, Chính phủ sẽ xây dựng các quy định hướng dẫn để bảo đảm luật được triển khai hiệu quả. Việc thông qua luật diễn ra hai ngày trước Ngày Nông dân quốc gia Indonesia, ngày 24/9. Đây cũng là dịp Indonesia tưởng niệm việc ban hành Luật Đất đai cơ bản năm 1960.