Hạ viện Đức thông qua kế hoạch tiết kiệm hưu trí cho trẻ em

Nguồn: Pension policy international

Các nghị sĩ thuộc liên minh cầm quyền gồm phe bảo thủ và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) theo đường lối trung tả đánh giá đây là một quyết định mang tính lịch sử. Ông Michael Thews, nghị sĩ SPD, cho rằng chương trình sẽ giúp nhiều người tích lũy đủ khoản tiết kiệm cần thiết cho tuổi nghỉ hưu.

Trong khi đó, ông Fritz Güntzler, người phát ngôn về tài chính của liên minh trung hữu gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), nhận định chương trình còn giúp giới trẻ sớm làm quen với những cơ hội đầu tư trên thị trường vốn.

Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập cho rằng chính sách này có thể làm gia tăng bất bình đẳng, bởi cha mẹ và ông bà có thể đóng góp thêm tối đa 6.840 euro (khoảng 7.500 USD) mỗi năm vào khoản tiết kiệm của trẻ.

Ông Stefan Schmidt, nghị sĩ đảng Xanh, gọi đây là một hệ thống hai tầng, đồng thời cảnh báo những trẻ em sinh ra trong các gia đình có điều kiện tài chính thuận lợi sẽ có lợi thế vượt trội so với những trẻ chỉ nhận được khoản hỗ trợ ban đầu khiêm tốn để tích lũy cho tuổi già.

Chương trình này là một phần trong kế hoạch cải cách hệ thống hưu trí rộng lớn hơn của chính phủ Đức, trong bối cảnh dân số già hóa đang gia tăng sức ép lên hệ thống lương hưu nhà nước.