Một góc Hạ viện Anh. Nguồn: Wikipedia

Quy định được xây dựng nhằm triển khai Điều 25 của Luật Quyền lao động năm 2025, theo đó bãi bỏ Điều 124 của Luật Quyền lao động năm 1996, vốn là điều khoản quy định mức trần bồi thường đối với các vụ sa thải không công bằng. Việc thông qua quy định bổ sung lần này là bước hoàn tất các điều chỉnh kỹ thuật cần thiết để đồng bộ hệ thống pháp luật trước khi quy định mới chính thức đi vào thực tiễn.

Theo quy định áp dụng từ tháng 4/2026, mức bồi thường sa thải trái pháp luật bị giới hạn ở mức tối đa là 123.543 bảng Anh, hoặc tương đương 1 năm (52 tuần) tiền lương gộp nếu mức lương này thấp hơn. Khi quy định mới có hiệu lực, mức trần này sẽ bị xóa bỏ, cho phép tòa án lao động quyết định khoản bồi thường dựa trên thiệt hại thực tế mà không bị khống chế bởi bất kỳ giới hạn nào.

Cùng với việc bãi bỏ mức trần bồi thường, Luật Quyền lao động năm 2025 còn rút ngắn thời gian làm việc tối thiểu để người lao động được hưởng quyền bảo vệ trước hành vi sa thải trái pháp luật thông thường từ 2 năm xuống còn 6 tháng. Theo kế hoạch, các thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, áp dụng tại England, Scotland và Wales, không áp dụng tại Bắc Ireland do lĩnh vực này thuộc thẩm quyền lập pháp riêng.

Anh cho rằng việc bãi bỏ mức trần sẽ bảo đảm người lao động được bồi thường tương xứng với thiệt hại thực tế, đồng thời hạn chế tình trạng doanh nghiệp coi chi phí sa thải không công bằng là một khoản chi phí kinh doanh thông thường. Tuy nhiên, cải cách cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người sử dụng lao động trong việc xây dựng quy trình đánh giá hiệu suất, quản lý nhân sự và lưu trữ bằng chứng khi đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.