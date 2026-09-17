Hạ trường Phật giáo tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ Tạ pháp PL.2570

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang, Đường chủ Hạ trường.

Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chánh Duy na Hạ trường; Thượng tọa Thích Nguyên Toàn, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Thủ tọa Hạ trường cơ sở 2; cùng hơn 40 tăng ni là hành giả an cư và 400 phật tử từ các nơi trong tỉnh về dự.

Tại buổi lễ, Ban Chức sự Hạ trường báo cáo tổng kết khóa hạ an cư. Trong không khí hoan hỷ của chư hành giả, Hòa thượng Đường chủ đã giảng bài kết thúc bộ sách Long thư Tịnh độ.

Long thư Tịnh độ hướng đến việc giúp người học dứt nghi, sinh tín, chuyển tải những giáo lý thâm sâu bằng văn phong gần gũi, dễ tiếp cận, đặc biệt đối với người mới học Phật.

Tác phẩm đồng thời hệ thống hóa nhiều nội dung qua kinh, luận, truyện ký và những câu chuyện linh ứng, hình thành một cẩm nang hành trì từ lý thuyết đến thực tiễn.

Trên nền tảng đó, bộ sách khuyến tấn việc thực hành niệm Phật gắn với nhân quả, hướng đến đối tượng rộng rãi, từ người tại gia đến người xuất gia, phát nguyện cầu vãng sinh Tây phương Cực Lạc.

Nhân dịp này, chư hành giả đối trước Hòa thượng Đường chủ dâng lời khánh tuế, khánh lạp Hòa thượng, bày tỏ lòng kính tri ân đối với bậc tôn túc đã chứng minh, chỉ đạo và đồng hành cùng Hạ trường trong mùa an cư.

Tác giả: Minh Đức