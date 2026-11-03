Hà Trúc Linh: Điều còn lại sau một nhiệm kỳ hoa hậu

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố các nội dung của đêm chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Đêm thi có chủ đề "Miền hương sắc", với 25 thí sinh tranh tài để tìm ra người kế nhiệm danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại họp báo, ban tổ chức giới thiệu ý tưởng sân khấu mang thông điệp "Dệt di sản - Mở lối thanh xuân", lấy cảm hứng từ hình tượng lụa và chiếc lá; đồng thời công bố bộ vương miện, quyền trượng "Ngọc liên diệu nhật". Đêm chung kết dự kiến đón gần 7.000 khán giả, với các phần thi áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử của Top 5.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Cũng tại buổi họp báo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh chia sẻ những cảm xúc khi nhìn lại nhiệm kỳ và hành trình đồng hành cùng cuộc thi. Với cô, đó là chặng đường nhiều trải nghiệm, từ những ngày tập luyện tại Huế, lịch trình di chuyển dày đặc đến những biến cố thời tiết khiến kế hoạch tổ chức phải thay đổi.

Khi nhiệm kỳ dần khép lại, cô có nhiều cảm xúc đan xen. Niềm vui, sự tiếc nuối và bồi hồi cùng xuất hiện khi cô chuẩn bị thực hiện phần trình diễn cuối cùng (final walk). Điều khiến người đẹp suy nghĩ nhiều nhất là bài phát biểu trên sân khấu, nơi cô muốn gửi lời tri ân đến khán giả và những người đã đồng hành, ủng hộ mình.

Nhìn lại Hoa hậu Việt Nam 2024, Trúc Linh cho rằng đây là mùa giải đặc biệt bởi những tình huống chưa từng có tiền lệ. Do thời tiết bất lợi tại Huế, cuộc thi phải điều chỉnh lịch tổ chức đêm Chung kết. Cô cho biết bản thân buồn trước những thiệt hại mà bão lũ gây ra cho người dân, đồng thời hiểu rằng việc thay đổi kế hoạch là cần thiết để bảo đảm an toàn.

Trong thời gian đó, Trúc Linh chứng kiến ban tổ chức và đội ngũ thực hiện chương trình nỗ lực bảo vệ sân khấu, thu dọn thiết bị và các hạng mục phục vụ cuộc thi. Dù các thí sinh ở nơi lưu trú, họ vẫn lo lắng cho những người đang làm việc bên ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một kỷ niệm khác khiến Trúc Linh nhớ mãi là những ngày tập luyện tại một ngôi trường ở Huế. Khi chưa thể sử dụng sân khấu chính thức, các thí sinh tự hình dung không gian biểu diễn, dùng phấn vẽ sân khấu ngay trong khuôn viên trường để luyện tập. Không khí sinh hoạt và tập luyện ấy gợi cho cô nhớ đến những buổi văn nghệ thời tiểu học. Hoàn cảnh có phần bất tiện lại trở thành trải nghiệm thú vị, giúp các cô gái thêm gắn bó.

Hành trình dự thi còn đưa các thí sinh đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Lịch trình di chuyển, ghi hình ngoại cảnh dày đặc đôi khi khiến các cô gái mệt mỏi. Dù vất vả, người đẹp nhìn nhận những chuyến đi là cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người và đời sống ở nhiều vùng miền. Các trải nghiệm thực tế giúp cô mở rộng hiểu biết, tích lũy thêm bài học và trưởng thành hơn.

Điều Trúc Linh trân trọng sau cuộc thi còn là tình cảm giữa các thí sinh. Từ những ngày cùng sinh hoạt, tập luyện đến lúc vượt qua thử thách, họ trở nên thân thiết, dành cho nhau sự chia sẻ và hỗ trợ. Với cô, những người chị, người bạn có được sau cuộc thi là một trong những giá trị ý nghĩa nhất của hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024.

Nhìn lại nhiệm kỳ, cô cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm đi cùng danh hiệu. Chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo, cô nhìn nhận Hoa hậu Việt Nam không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Lý giải về việc chỉ còn vài ngày nữa là hết nhiệm kỳ, tuy nhiên cô chưa từng tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế nào? Theo Trúc Linh, tham gia một đấu trường nhan sắc quốc tế là cơ hội để giới thiệu hình ảnh phụ nữ Việt Nam đến bạn bè thế giới. Tuy nhiên, giá trị của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam không chỉ được quyết định bởi việc người đẹp có tham gia cuộc thi quốc tế hay không, mà tham gia tại nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, kinh tế, văn hoá nghệ thuật,... Với Trúc Linh, hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024 là dấu mốc đáng tự hào. Những trải nghiệm, thử thách và tình cảm nhận được trong nhiệm kỳ sẽ là hành trang để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân trên chặng đường phía trước.

Hoa hậu Trúc Linh tại buổi họp báo 3/11.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024.