Hà Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi rực rỡ trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

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Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu: Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh và Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi khoe sắc trên thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu đã có nhiệm kỳ đáng nhớ.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mặc thiết kế dạ hội màu hồng, xinh như nàng công chúa tại thảm đỏ đêm Chung kết.

Đêm nay, nàng hậu quê Đắk Lắk sẽ tham gia tiết mục đồng diễn cùng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và thực hiện màn final walk trước khi trao lại vương miện cho tân Hoa hậu.

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Trong nhiệm kỳ vừa qua, điều Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh trân quý nhất là những câu chuyện về lòng nhân ái, từ tiếng đàn nơi bệnh viện đến những chuyến đi về vùng lũ.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh mong đêm thi tìm ra được tân hoa hậu xứng đáng, có đủ Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

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Nhìn lại chặng đường Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi luôn trân trọng khoảnh khắc được xướng tên với danh hiệu Á hậu 2.

Á hậu Vân Nhi gửi lời cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà trường, gia đình, những người bạn đồng hành và tất cả khán giả đã luôn bên cạnh. Đặc biệt, cô biết ơn quê hương đã tin tưởng trao cho Vân Nhi cơ hội đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Hải Phòng.

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Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ. Phần tùng váy xòe bồng với các đường xếp nếp uốn lượn giúp tôn lên nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn.

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Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương đăng quang khi đang là học sinh chuyên Lý, trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Cô cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss World 2002 và vào Top 20.

Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Khoảnh khắc chung khung hình của các nàng hậu.