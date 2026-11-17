Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật cùng hình ảnh nàng hậu trẻ trung, tri thức. Sau thời gian đảm nhận trọng trách hoa hậu và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, người đẹp tiếp tục đón nhận cột mốc đáng nhớ trong hành trình thanh xuân của mình.

Mới đây, Hà Trúc Linh chia sẻ loạt hình ảnh đáng nhớ trong ngày tốt nghiệp đại học. Người đẹp hạnh phúc thông báo đã chính thức hoàn thành chương trình học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM. Đáng chú ý, lễ tốt nghiệp của Hà Trúc Linh diễn ra sau khi cô kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2024 không bao lâu.

Hà Trúc Linh hạnh phúc báo tin vui tốt nghiệp đại học ngay khi vừa kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Trên trang cá nhân, Hà Trúc Linh gửi lời cảm ơn đến những người đã dành thời gian tham dự, gửi lời chúc và chia sẻ niềm vui với cô trong ngày đặc biệt. Người đẹp bày tỏ: "Linh muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã dành thời gian, tình cảm và những lời chúc tốt đẹp cho cột mốc đặc biệt này.

Mỗi sự hiện diện, mỗi lời chúc đều khiến ngày tốt nghiệp của Linh trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn rất nhiều. Khép lại một hành trình thanh xuân dưới mái trường UFM với thật nhiều kỷ niệm đẹp, Linh sẽ mang theo những tình cảm này như một hành trang quý giá trên chặng đường phía trước".

Trong loạt ảnh được đăng tải, Hà Trúc Linh diện trang phục tốt nghiệp, rạng rỡ lưu lại những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè và những người thân thiết. Nụ cười hạnh phúc của nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Dưới bài đăng, đông đảo khán giả gửi lời chúc mừng đến Hà Trúc Linh. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi nàng hậu liên tiếp đón nhận những cột mốc ý nghĩa sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc trong ngày tốt nghiệp, người đẹp còn được động viên tiếp tục theo đuổi con đường riêng, gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Hà Trúc Linh rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp đại học.

Hà Trúc Linh sinh năm 2002, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đó, cô từng giành chiến thắng tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên UFM 2023. Đây được xem là bước đệm giúp người đẹp có thêm kinh nghiệm trình diễn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Hà Trúc Linh sở hữu chiều cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 80-59-95. Bên cạnh lợi thế ngoại hình, cô còn ghi điểm nhờ sự năng động trong các hoạt động phong trào, ngoại khóa và công tác cộng đồng.

Tại Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt sáng, vóc dáng cân đối và phong thái tự tin. Trong nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, thiện nguyện và các chương trình hướng đến cộng đồng. Hà Trúc Linh thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện, đồng thời duy trì hình ảnh chỉn chu trong phong cách thời trang lẫn cách ứng xử.

Nhan sắc ngày càng mặn mà của Hà Trúc Linh.

Trước ngày kết thúc nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh từng có những chia sẻ về hành trình đáng nhớ khi đảm nhận cương vị Hoa hậu Việt Nam. Đối với cô, quãng thời gian này mang đến nhiều trải nghiệm, cơ hội gặp gỡ những con người mới và giúp bản thân trưởng thành hơn. Khép lại nhiệm kỳ, người đẹp không chỉ hoàn thành một chặng đường đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn kịp đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường học vấn.