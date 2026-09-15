Hạ Tottenham 3-1, Liverpool vào vòng 1/8 League Cup khiến đối thủ dừng bước

📊 Xem thống kê chi tiết trận Liverpool 3-1 Tottenham: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Liverpool3 - 1TottenhamKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Liverpool tiếp đón Tottenham.

13'Tottenham chủ động kiểm soát bóng nhập cuộc

Sau gần 15 phút đầu tiên, Tottenham đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 55% so với 45% của Liverpool. Trận đấu diễn ra với nhịp độ thăm dò khi đôi bên chơi chặt chẽ, các vị khách mới chỉ tạo ra pha dứt điểm duy nhất (tổng số cú sút 0-1) và chưa có tình huống nào trúng đích.

21'Mac Allister mở tỷ số cho Liverpool

Phút 21, Alexis Mac Allister tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm sớm giúp đội chủ sân Anfield chiếm lợi thế lớn trong trận chiến loại trực tiếp với Tottenham.

25'Liverpool nhỉnh hơn về thế trận

Sau 25 phút bóng lăn, Liverpool đang nắm quyền chủ động với 55% - 45% thời lượng kiểm soát bóng và duy trì lợi thế dẫn 1-0. Đội khách Tottenham cố gắng dâng cao đáp trả nhưng số pha dứt điểm đôi bên vẫn khá cân bằng ở mức 2 - 2 (trúng đích 2 - 1).

36'Ronald Araujo nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 36, trung vệ Ronald Araujo bên phía Liverpool phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 nhưng cần duy trì sự tỉnh táo trước sức ép từ Tottenham.

37'Liverpool giữ lợi thế trước sức ép của Tottenham

Tiến về cuối hiệp một ở phút 37', Liverpool vẫn duy trì thế dẫn trước 1-0 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 56% - 44%. Dù vậy, Tottenham mới là đội tạo ra nhiều cơ hội bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm áp đảo 2 - 6, song sự hiệu quả lại nghiêng về phía đội chủ nhà khi họ sở hữu số lần sút trúng đích tốt hơn (2 - 1).

40'Jeremie Frimpong nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jeremie Frimpong sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của Liverpool chỉ trong vòng ít phút, buộc hàng thủ đội chủ nhà phải thi đấu thận trọng hơn khi đang nắm lợi thế dẫn 1-0.

41'Omar Marmoush nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 41, tiền đạo Omar Marmoush của Tottenham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Anfield đang nóng dần lên ở những phút cuối hiệp một khi đôi bên liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt, trong bối cảnh Liverpool vẫn đang dẫn trước 1-0.

45'Liverpool điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp ở phút 45, Liverpool quyết định có sự thay đổi người khi Jérémy Jacquet được tung vào sân thế chỗ Joe Gomez. Đội chủ sân Anfield đang tạm dẫn 1-0 và động thái này có thể nhằm làm mới hệ thống phòng ngự trước sức ép từ Tottenham.

45+3'Bentancur nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45+3, Rodrigo Bentancur bên phía Tottenham phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Anfield đang diễn ra đầy căng thẳng với liên tiếp các pha va chạm quyết liệt khi Liverpool tạm dẫn trước 1-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Liverpool giữ lợi thế và quyền kiểm soát

Bước sang phút 49, Liverpool vẫn nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% và duy trì lợi thế dẫn trước 1-0. Tottenham nỗ lực đáp trả khiến tổng số pha dứt điểm đang cân bằng 6-6, song đội khách mới chỉ có trúng đích 2-1 trước hàng thủ chủ nhà.

54'Gakpo nhân đôi cách biệt cho Liverpool

Phút 54, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Alexis Mac Allister, Cody Gakpo đã dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Anfield củng cố vững chắc lợi thế dẫn trước ngay đầu hiệp hai.

57'Tottenham thay người tìm kiếm hy vọng

Phút 57, Tottenham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mateus Fernandes được tung vào sân thay thế Rodrigo Bentancur. Trong bối cảnh đang bị Liverpool dẫn 2-0, đại diện thành London rất cần nguồn năng lượng mới ở khu trung tuyến để cải thiện thế trận tấn công.

57'Tottenham thay người tìm kiếm sự khác biệt

Phút 57, Tottenham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Andrew Robertson được tung vào sân thế chỗ Destiny Udogie. Đang bị dẫn trước 2-0 tại Anfield, đội khách buộc phải làm mới hành lang cánh để hy vọng xoay chuyển thế trận.

61'Liverpool kiểm soát thế trận với lợi thế an toàn

Bước qua phút 61, Liverpool vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% trước Tottenham. Dù hai bên đều tung ra số pha dứt điểm 7 - 7 ngang nhau, đội chủ nhà vượt trội về độ chuẩn xác với số lần trúng đích 3 - 1 để củng cố vững chắc cách biệt 2-0.

62'Liverpool tăng cường tuyến giữa với Ryan Gravenberch

Phút 62, Liverpool thực hiện sự thay đổi người ở khu trung tuyến khi Ryan Gravenberch được tung vào sân thế chỗ cho Treymaurice Nyoni. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Anfield, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn củng cố quyền kiểm soát thế trận để bảo toàn cách biệt an toàn.

62'Liverpool tăng cường tuyến giữa với Szoboszlai

Phút 62, Liverpool có sự điều chỉnh nhân sự ở hàng tiền vệ khi Dominik Szoboszlai được tung vào sân thế chỗ James McConnell. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0, sự góp mặt của cầu thủ người Hungary được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Anfield duy trì sự chủ động và khả năng kiểm soát thế trận.

69'Conor Gallagher rút ngắn tỷ số cho Tottenham

Phút 69, nhận đường kiến tạo từ Mateus Fernandes, Conor Gallagher dứt điểm chính xác mang về bàn thắng cho Tottenham, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 trước Liverpool tại Anfield. Pha lập công quan trọng giúp đội khách thắp lại hy vọng lật ngược thế cờ trong trận đấu loại trực tiếp căng thẳng này.

72'Liverpool điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 72, Liverpool quyết định làm mới hàng công khi đưa Bradley Barcola vào sân thay thế cho Rio Ngumoha. Ngay sau khi để Tottenham rút ngắn cách biệt xuống 2-1, đội chủ sân Anfield cần thêm năng lượng và sự đột biến để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

73'Tottenham nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, Liverpool vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 56% - 44% để bảo toàn tỷ số 2-1. Dù vậy, Tottenham đang cho thấy sự sốt ruột và nỗ lực dồn ép khi vượt trội về số lần dứt điểm (8 - 11), nhưng hiệu quả của hai đội vẫn ngang ngửa với cùng 3 - 3 cú sút trúng đích.

75'Milos Kerkez nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 75, hậu vệ Milos Kerkez bên phía Liverpool phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Khi cách biệt chỉ còn là 2-1, những pha bóng quyết liệt đang xuất hiện nhiều hơn khi đội chủ sân Anfield nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh.

75'Tottenham làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 75, Tottenham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sávio Moreira de Oliveira được tung vào sân thế chỗ Mohammed Kudus. Đang bị dẫn 1-2, đội khách quyết định bổ sung mũi khoan mới nhằm gia tăng sức ép trong những phút cuối.

75'Maddison vào sân tăng cường sức ép

Phút 75, Tottenham thực hiện sự thay đổi nhân sự khi James Maddison được tung vào sân thế chỗ cho Conor Gallagher. Đội khách đang bị dẫn 1-2 và sự xuất hiện của Maddison được kỳ vọng sẽ mang lại thêm đột biến cho các phương án tấn công trong khoảng thời gian còn lại.

85'Solanke vào sân làm mới hàng công Tottenham

Phút 85, Tottenham thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi Dominic Solanke được tung vào sân thay thế cho Mathys Tel. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2, đội khách dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

85'Liverpool nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 85, Liverpool vẫn đang kiểm soát nhỉnh hơn với 55% thời lượng giữ bóng nhằm bảo vệ tỷ số 2-1 trước sức ép dồn dập từ phía Tottenham. Đội khách không ngừng gia tăng hỏa lực khi vượt lên về tổng số pha dứt điểm (10 - 11) và phạt góc (4 - 6), liên tục đặt hàng thủ áo đỏ vào thế phải tập trung tối đa.

86'Alexander Isak vào sân củng cố hàng công Liverpool

Phút 86, Liverpool quyết định làm mới hàng công khi tung Alexander Isak vào sân thế chỗ Lewis Koumas. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ Tottenham trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

88'Andoni Iraola Sagarna nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 88, Andoni Iraola Sagarna bên phía Liverpool phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng ngoài đường biên. Sức ép nghẹt thở ở những phút cuối khi tỷ số đang là 2-1 khiến bầu không khí tại Anfield trở nên vô cùng căng thẳng.

90+1'Szoboszlai lập công gia tăng cách biệt lên 3-1

Vào phút 90+1', Dominik Szoboszlai tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng quý giá cho Liverpool. Pha lập công này nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ sân Anfield, qua đó nới rộng cách biệt an toàn ở những phút bù giờ nghẹt thở.

KTKết thúc: Liverpool 3-1 Tottenham

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:54 16/09/2026

Màn so tài giữa Liverpool và Tottenham lúc 02:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Anfield đặt cả hai câu lạc bộ vào một hoàn cảnh không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/16 với thể thức loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc kết quả duy nhất có ý nghĩa là chiến thắng để giành quyền đi tiếp, trong khi kẻ thất bại sẽ lập tức phải dừng bước.

Bối cảnh sinh tử ở vòng đấu loại trực tiếp

Tính chất loại trực tiếp của vòng 1/16 biến cuộc chạm trán này thành một trận cầu mang tính then chốt. Không còn cơ hội sửa sai qua từng tuần và cũng không có sự tích lũy điểm số, cả Liverpool lẫn Tottenham buộc phải tiếp cận 90 phút thi đấu với sự tập trung cao độ. Lợi thế sân nhà Anfield sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho Liverpool, nhưng áp lực từ một trận đấu một mất một còn cũng đồng thời đè nặng lên vai các cầu thủ chủ nhà.

Phong độ và điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Về phía đội khách, Tottenham bước vào chuyến hành quân đến sân Anfield với sự tự tin nhất định khi vừa có được một chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Tinh thần hưng phấn từ kết quả tích cực gần đây là yếu tố giúp đại diện thành London sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn trên sân khách.

Tuy nhiên, nhìn vào thành tích đối đầu tổng thể trong thời gian qua, Liverpool mới là đội nắm giữ ưu thế rõ rệt. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Liverpool đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua Tottenham đúng 1 lần. Sự vượt trội này mang lại cho đội bóng áo đỏ sự vững vàng về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Toan tính chiến thuật và nhận định trận đấu

Trước tính chất quyết định của một trận đấu loại trực tiếp, cách tiếp cận trận đấu của cả hai bên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn và kỷ luật chiến thuật. Một sai lầm nhỏ ở hàng phòng ngự có thể khiến mọi nỗ lực phải trả giá đắt bằng việc dừng bước sớm tại giải đấu.

Liverpool với điểm tựa sân bãi cùng thành tích đối đầu lấn lướt sẽ nỗ lực làm chủ thế trận nhằm sớm tìm kiếm lợi thế. Trong khi đó, Tottenham với động lực từ chiến thắng gần nhất hoàn toàn có thể lựa chọn lối chơi rình rập, chờ đợi thời cơ trừng phạt sơ hở của đối phương. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ, căng thẳng cho đến những khoảnh khắc cuối cùng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)