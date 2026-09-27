Hạ Toronto FC 2-0, Nashville SC xây chắc ngôi đầu bảng Major League Soccer

📊 Xem thống kê chi tiết trận Nashville SC 2-0 Toronto FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Nashville SC2 - 0Toronto FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Nashville SC tiếp đón Toronto FC.

13'Toronto FC chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Toronto FC đang là đội kiểm soát tốt hơn về mặt thế trận khi nắm giữ 60% thời lượng cầm bóng (so với 40% của Nashville SC). Dẫu vậy, các pha lên bóng của đội khách vẫn chưa mang lại đột biến, trong khi chủ nhà Nashville SC dù mới chỉ có 1 - 0 về số pha dứt điểm nhưng chơi áp sát đầy quyết liệt với tỷ lệ phạm lỗi 4 - 1.

16'Hany Mukhtar mở tỷ số cho Nashville SC

Phút 16, đón đường chuyền thuận lợi từ Cristian Espinoza, Hany Mukhtar dứt điểm chuẩn xác đưa Nashville SC vượt lên dẫn 1-0 trước Toronto FC. Bàn mở tỷ số sớm giúp đội chủ nhà Geodis Park củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 57 điểm.

25'Nashville SC duy trì sức ép sau bàn mở tỷ số

Sau gần nửa hiệp một, Nashville SC đang nắm thế chủ động dù cầm bóng chỉ 48% - 52% so với Toronto FC. Đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn ở các pha hãm thành với 5 - 2 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1) cùng 2 - 0 quả phạt góc, khiến hàng thủ đối phương phải liên tục chống đỡ.

37'Nashville SC nắm giữ hoàn toàn thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Nashville SC vẫn làm chủ cục diện và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng 56% - 44%. Đội chủ nhà áp đảo về mặt cơ hội với tổng số pha dứt điểm vượt trội 8 - 3 (trúng đích 3 - 1) cùng 4 - 0 quả phạt góc, khiến Toronto FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành.

43'Hany Mukhtar nhân đôi cách biệt cho Nashville SC

Phút 43, Hany Mukhtar lập công giúp Nashville SC nâng tỷ số lên 2-0 trước Toronto FC. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà nắm lợi thế rất lớn trước giờ nghỉ và củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

45'Toronto FC thay người ngay trước giờ nghỉ

Phút 45, Toronto FC có sự điều chỉnh nhân sự khi Alonso được tung vào sân thay cho Lewis Morgan. Đang bị dẫn trước 0-2 và chịu lép vế về thế trận, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo ra khác biệt trong phần còn lại của trận đấu.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Nashville SC áp đảo thế trận

Bước sang phút 50, Nashville SC tiếp tục làm chủ hoàn toàn cục diện với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 64% - 36% trước Toronto FC. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương, vượt trội về số pha dứt điểm 12 - 5 cùng tỷ lệ phạt góc áp đảo 6 - 0 để duy trì vững chắc lợi thế dẫn trước 2 - 0.

63'Toronto FC thay người tìm kiếm đột biến

Phút 63, Toronto FC quyết định điều chỉnh đội hình khi tung Kobe Franklin vào sân thay thế Nickseon Gomis. Đang bị dẫn trước 0-2 tại Geodis Park, đội khách buộc phải làm mới nhân sự nhằm xoay chuyển cục diện trận đấu.

63'Nashville SC nắm giữ hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 63, Nashville SC tiếp tục làm chủ cuộc chơi khi duy trì thời lượng cầm bóng 61% - 39% cùng cách biệt dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép với tổng cộng 13 - 10 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 3) và áp đảo phạt góc 6 - 2, khiến Toronto FC gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

71'Nashville SC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 71, Nashville SC đưa Shakur Mohammed vào sân thay thế cho Elias Saad. Đang dẫn trước 2-0 và làm chủ thế trận, sự thay đổi này có thể nhằm làm mới sức tấn công cũng như duy trì áp lực lên Toronto FC trong khoảng thời gian còn lại.

73'Toronto FC tăng cường hàng công

Phút 73, Toronto FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Emilio Aristizábal được tung vào sân thế chỗ Dániel Sallói. Đang bị dẫn 0-2 và thua thiệt về thế trận khi chỉ cầm bóng 40%, đội khách buộc phải làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

73'Toronto FC tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 73, Toronto FC thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Alejandro Piedrahita Díaz được tung vào sân thế chỗ Jonathan Osorio. Đang bị dẫn 0-2 và lép vế về thế trận, đội khách cần luồng gió mới trên hàng công nhằm níu giữ hy vọng lật ngược tình thế.

75'Nashville SC áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 75, Nashville SC vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương khi sở hữu tới 20 - 11 lần dứt điểm (trúng đích 10 - 3), buộc Toronto FC phải gồng mình chống đỡ trong thế bị dẫn 2-0.

78'Nashville SC điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 78, Nashville SC thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi Alex Muyl được tung vào sân thế chỗ Cristian Espinoza. Đang dẫn trước 2-0 và áp đảo hoàn toàn thế trận, sự xuất hiện của Muyl hứa hẹn giúp đội chủ nhà duy trì năng lượng để bảo toàn cách biệt.

81'Sam Surridge nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 81, tiền đạo Sam Surridge bên phía Nashville SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù phải nhận án phạt không đáng có ở cuối trận, đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn rất tốt cách biệt 2-0 trước Toronto FC.

86'Nashville SC tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 86, Nashville SC thực hiện quyền thay đổi người khi Bryan Acosta được tung vào sân để trám vị trí của Edvard Sandvik Tagseth. Với lợi thế dẫn trước 2-0 và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm mục đích giữ nhịp độ an toàn cho đội chủ nhà.

87'Nashville SC thay người củng cố chiến thắng

Phút 87, Nashville SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi josh bauer được tung vào sân thế chỗ Andy Najar. Đội chủ nhà đang dẫn 2-0 và nếu giữ nguyên tỷ số này, họ sẽ củng cố ngôi đầu bảng với 57 điểm để chính thức giành vé vào vòng 1/16.

87'Toronto FC tăng cường hàng công ở những phút cuối

Phút 87, Toronto FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Derrick Etienne Jr. được tung vào sân thế chỗ Theo Corbeanu. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, đội khách nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm rút ngắn cách biệt.

87'Nashville SC duy trì sức ép vượt trội cuối trận

Bước sang phút 87, Nashville SC hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi nắm 61% thời lượng kiểm soát bóng và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Sự áp đảo của đội chủ nhà thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm vượt trội 21 - 11 (trúng đích 11 - 3), khiến thủ môn Toronto FC phải vất vả thực hiện tới 9 pha cứu thua.

KTKết thúc: Nashville SC 2-0 Toronto FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 09:36 27/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Nashville SC và Toronto FC diễn ra vào lúc 07:30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Geodis Park. Bước vào trận đấu này, Nashville SC đang sở hữu lợi thế tâm lý vô cùng lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ trong các lần gặp nhau gần đây.

Chênh lệch rõ rệt trên bảng xếp hạng

Vị thế của hai câu lạc bộ ở thời điểm hiện tại phản ánh hai bức tranh hoàn toàn trái ngược. Nashville SC đang ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 57 điểm, thể hiện sự ổn định và vị thế của đội bóng hàng đầu.

Trong khi đó, Toronto FC mới chỉ tích lũy được 29 điểm và chấp nhận đứng ở vị trí thứ 12. Khoảng cách chênh lệch lên tới 28 điểm tạo ra rào cản không nhỏ cho đội khách trong chuyến hành quân tới sân Geodis Park.

Lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về Nashville SC

Bên cạnh vị trí trên bảng xếp hạng, thành tích đối đầu chính là thước đo rõ nét nhất cho thấy sự vượt trội của Nashville SC. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng, Nashville SC đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Toronto FC, không có bất kỳ kết quả hòa nào giữa hai đội.

Sự áp đảo về kết quả trong quá khứ mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ chủ nhà, đồng thời tạo nên áp lực tâm lý đáng kể đè nặng lên các vị khách Toronto FC mỗi khi hai bên chạm trán.

Phong độ thi đấu của hai đội

Xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, Nashville SC duy trì được sự cân bằng với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, chiến thắng ở trận đấu vừa qua giúp đội bóng này củng cố thêm niềm tin để giữ vững ngôi đầu.

Ở bên kia chiến tuyến, Toronto FC thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục hơn khi chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Hai trận hòa liên tiếp vừa qua cho thấy Toronto FC vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là khả năng kết liễu trận đấu.

Nhận định chung trước giờ bóng lăn

Được thi đấu trên sân nhà Geodis Park cùng điểm tựa là thành tích đối đầu vượt trội, Nashville SC nắm giữ toàn bộ điều kiện thuận lợi để làm chủ thế trận. Phong độ nhỉnh hơn cùng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng giúp đại diện chủ nhà ở thế cửa trên rõ ràng.

Đối với Toronto FC, nhiệm vụ kiếm điểm trên sân của đội đầu bảng sẽ là thử thách cực kỳ nan giải. Để hy vọng tạo ra bất ngờ, đội khách buộc phải chơi kỷ luật tối đa nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ đang nắm giữ mọi ưu thế trong tay.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)