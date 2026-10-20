Hà Tĩnh yêu cầu sửa chữa các tuyến đường xuống cấp ở Khu kinh tế Vũng Áng

Đường Hà Huy Tập ở Khu kinh tế Vũng Áng bong tróc, loang lổ. Ảnh chụp tháng 6-2026

UBND tỉnh giao UBND các phường Sông Trí, Vũng Áng và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí xuống cấp.

Các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra, khảo sát, xác định mức độ hư hỏng, lập phương án và chủ động bố trí ngân sách địa phương để sửa chữa, ưu tiên những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường Trần Duệ Tông sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh chụp tháng 6-2026

Các đơn vị triển khai dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng phải thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh trong quá trình vận chuyển, thi công; đồng thời có trách nhiệm khắc phục các tuyến đường, công trình hạ tầng giao thông dùng chung bị hư hỏng do hoạt động thi công, vận chuyển gây ra.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về tải trọng phương tiện, tốc độ, vận chuyển hàng hóa gây mất vệ sinh môi trường và các hành vi vi phạm khác, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khu kinh tế.

Đường Lê Duẩn xuống cấp, lầy lội. Ảnh chụp tháng 6-2026

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng trên một số tuyến đường trong và kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng, như Nguyễn Trãi, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, Trần Duệ Tông, quốc lộ 12C…

Các tuyến đường có nhiều phương tiện tải trọng lớn, chủ yếu chở vật liệu, thường xuyên lưu thông. Tình trạng hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.