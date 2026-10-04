Hà Tĩnh yêu cầu Formosa rà soát, khắc phục tồn tại về môi trường

Ngày 17/9, Tổ Giám sát bảo vệ môi trường đối với Công ty FHS chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh và UBND phường Hoành Sơn tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão tại FHS. Ngày 28/9, Tổ Giám sát bảo vệ môi trường có văn bản gửi Công ty FHS, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại do đoàn chỉ ra.

Theo văn bản của Tổ Giám sát, lực lượng phối hợp đã kiểm tra trực tiếp tại các xưởng Luyện Cốc, Lò Cao, Thiêu kết và Luyện thép. Tại thời điểm kiểm tra, thời tiết có mưa. Đoàn ghi nhận Công ty FHS có thực hiện các công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải tại các xưởng nêu trên, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần lưu ý.

Đơn cử, tại bãi chứa bùn lò cao, nhiều vị trí chưa có bạt che chắn. Một đoạn tường rào bên phải phía trước, tính từ ngoài vào, có dấu hiệu bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ nước ra ngoài bãi chứa.

Các rãnh thu nước phía trước cổng vào bãi chứa xỉ thép bị bồi lắng. Lượng nước lưu giữ tại các kênh nước phía Nam ở mức cao, gần tràn xả. Tại Xưởng Thiêu kết, một số nguyên liệu rơi vãi từ các băng tải xuống chưa được thu gom.

Hiện trường sự cố xảy ra tại Lò gió nóng số 3 xảy ra ngày 4/9. Ảnh: HN.

Liên quan đến sự cố tại Lò gió nóng số 3 xảy ra ngày 4/9, Công ty FHS đã mời đơn vị thiết kế ban đầu của lò và đơn vị chuyên môn về vật liệu chịu lửa vào nhà máy từ ngày 9/9/2026 để kiểm tra, xác định nguyên nhân thực tế. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra và xác định nguyên nhân, doanh nghiệp sẽ có báo cáo bổ sung gửi các cơ quan liên quan.

Đoàn kiểm tra xác định, toàn nhà máy đã lắp đặt 26 trạm quan trắc tự động, liên tục khí thải (CEMS). Tuy nhiên, tại các trạm quan trắc khí thải tự động hiện còn một số sự cố.

Cụ thể, trạm quan trắc tại Lò cốc số 2 thuộc Xưởng Luyện cốc bị mất tín hiệu kết nối truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ tháng 1/2026.

Công ty đã thực hiện quan trắc thay thế từ ngày 27/1/2026 cho đến khi thiết bị của trạm CEMS số 2 hoạt động trở lại; đồng thời tiến hành mua sắm, thay thế thiết bị mới. Theo thông báo, quá trình này cần nhiều thời gian. Công ty FHS đã báo cáo sự việc bằng Công văn số 2601013/CV-FHS ngày 26/1/2026.

Tại ống khói số 1 của Xưởng Luyện cốc, máy phân tích đa thể khí hiển thị cảnh báo lỗi thiết bị. Nguyên nhân được xác định là kính trắng cửa sổ đo và gương phản xạ vàng trong buồng đo của máy phân tích bị lão hóa, cần thay thế. Công ty FHS đã báo cáo kế hoạch lấy mẫu, quan trắc thay thế tính từ ngày 2/4/2026.

Từ ngày 1/4/2026, máy phân tích ôxy tại ống thải khí của hệ thống dập cốc khô (CDQ) số 1 hoạt động không ổn định. Sau khi kiểm tra, nguyên nhân được xác định là máy phân tích ôxy bị hư hỏng. Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT, Công ty FHS báo cáo kế hoạch lấy mẫu, quan trắc thay thế tính từ ngày 11/4/2026. Theo thông báo, kết quả quan trắc thay thế đều phù hợp với quy định pháp luật. Công ty đã báo cáo sự việc bằng Công văn số 2604073/CV-FHS ngày 13/4/2026.

Về quan trắc định kỳ, Công ty FHS đã ủy thác Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường (ISTEE) thực hiện quan trắc đối với24 ống khói/ống thải trên toàn nhà máy, bao gồm 2 ống thải của hệ thống CDQ và 4 ống thải của lò chuyển, với tần suất một quý/lần. Hai ống khói lò đáy quay được giám sát với tần suất 6 tháng/lần. Đối với 31 ống thải còn lại, tần suất giám sát là một quý/lần.

Theo thông báo, kết quả quan trắc quý I và quý II/2026 đáp ứng giá trị cho phép theo QCVN 51/2017/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT và QCVN 22:2009/BTNMT; kết quả quan trắc khí thải được nêu đối với 26 ống khói.

Tuy nhiên, ngày 16/9/2026, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường có Thông báo số 499-TB/VNLMT về việc không thể tiếp tục thực hiện một số hợp đồng phân tích, đo đạc, thử nghiệm và quan trắc. Công ty FHS cho biết đang chủ động hợp đồng với đơn vị có chức năng để tiếp tục thực hiện công tác quan trắc định kỳ theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tổ Giám sát bảo vệ môi trường đối với Công ty FHS đề nghị Công ty FHS khẩn trương rà soát các nội dung tồn tại, báo cáo kết quả thực hiện về Tổ Giám sát.

Lực lượng chức năng tiến hành xử lý sau sự cố tại Lò gió nóng số 3. Ảnh: TT.

Đối với công tác quan trắc môi trường định kỳ, doanh nghiệp cần khẩn trương thuê đơn vị có chức năng tiếp tục thực hiện. Đối với quan trắc tự động, cần khắc phục các sự cố thiết bị, quản lý và vận hành theo quy định.

Tổ Giám sát cũng yêu cầu doanh nghiệp rà soát toàn bộ hệ thống sản xuất, trang thiết bị tại các xưởng, bao gồm cả công trình bảo vệ môi trường; xác định cụ thể thời gian lắp đặt, tuổi thọ, khấu hao, chu kỳ bảo trì, bảo dưỡng, thời gian thay thế, sửa chữa và công tác theo dõi, quản lý vận hành hệ thống sản xuất.

Đồng thời, doanh nghiệp cần kịp thời sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng hoặc hết tuổi thọ, khấu hao; tăng cường bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống và bảo đảm an toàn lao động nhằm giảm thiểu tối đa các sự cố phát sinh trong thời gian tới.

Tổ Giám sát đề nghị Công ty FHS tiếp tục rà soát định kỳ các hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải; hệ thống thu gom, thoát nước mưa và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố mùa mưa bão, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lưu giữ chất thải. Doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại dự án.