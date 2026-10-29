Hà Tĩnh: Xuất khẩu phục hồi, nhập khẩu tăng

Theo báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, nhiệm vụ tháng 11/2026 của Sở Công Thương Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2026 của tỉnh ước đạt 180,5 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.590,5 triệu USD, giảm 1,58% so với cùng kỳ và đạt 72,3% kế hoạch năm.

Thép, phôi thép vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1.162,87 triệu USD, chiếm khoảng 73,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh.

Riêng tháng 10, kim ngạch thép, phôi thép ước đạt 122,6 triệu USD, tăng 28,38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 10 tháng, kim ngạch nhóm hàng này vẫn giảm so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu chung do chiếm tỷ trọng lớn.

Hoạt động sản xuất thép tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Bên cạnh thép, phôi thép, một số mặt hàng ghi nhận mức tăng tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ đạt 81,35 triệu USD, tăng 52,77% so với cùng kỳ; xơ, sợi dệt các loại đạt 21,04 triệu USD, tăng 66,19%; chè đạt 5,29 triệu USD, tăng 1,73%. Kim ngạch hàng dệt và may mặc đạt 37,4 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch tháng 10/2026 ước đạt 300,5 triệu USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.783,74 triệu USD, tăng 11,14%.

Trong đó, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh có kim ngạch nhập khẩu lũy kế 10 tháng đạt 1.736,27 triệu USD. Riêng tháng 10, kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp ước đạt 180,7 triệu USD, tăng 12,38% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với việc theo dõi diễn biến xuất nhập khẩu, Sở Công Thương Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các hoạt động quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp. Trong thời gian từ ngày 16/9 đến ngày 19/10/2026, ngành đã hướng dẫn, hỗ trợ cấp 295 bộ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); đồng thời tăng cường khảo sát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Hàng hóa xuất nhập cảnh tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trong tháng 11/2026, việc hỗ trợ doanh nghiệp, triển khai các quy định về xuất nhập khẩu và thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án Hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 tiếp tục là những nội dung trong công tác quản lý thương mại, xuất nhập khẩu của tỉnh.

Trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu lũy kế chưa đạt 3/4 kế hoạch năm, việc theo dõi sát diễn biến thị trường và nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp tiếp tục có ý nghĩa quan trọng. Kết quả những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì đà tăng của các mặt hàng đang có tín hiệu tích cực, cùng diễn biến xuất khẩu của nhóm thép, phôi thép vốn giữ tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Hà Tĩnh.