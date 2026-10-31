Hà Tĩnh xử phạt 50 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản

Thời gian qua, nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá trên biển.

Đặc biệt, công tác theo dõi, giám sát tàu cá thông qua hệ thống giám sát hành trình (VMS) được chú trọng nhằm kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý các trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới vùng biển được phép khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.

Lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra, kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 50 trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 620 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, không thực hiện đầy đủ quy định về ghi nhật ký khai thác, xuất, nhập bến...

55/55 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì kết nối theo quy định.

100% quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, bảo đảm phục vụ công tác theo dõi, quản lý, tra cứu và tổng hợp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển.

Thời gian tới, nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định về chống khai thác IUU đến ngư dân, chủ tàu cá, thuyền trưởng nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hướng tới khai thác thủy sản có trách nhiệm, bền vững.