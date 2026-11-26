Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, trong 11 tháng năm 2026 (kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2025 đến 14/11/2026), công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt; tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa trên địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, quản lý thị trường cùng các sở, ngành, địa phương đã tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Trọng tâm là đấu tranh với các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Cùng với đó, công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, kiểm tra việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ trong sản xuất kinh doanh cũng được chú trọng.

Ngày 5/11, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông qua địa bàn xã Toàn Lưu.

Kết quả trong 11 tháng, toàn tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 2.451 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế là 77,7 tỷ đồng; xử lý hình sự 134 vụ với 282 đối tượng. Trị giá hàng hóa vi phạm là 19,6 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 11/2026, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 272 vụ với tổng số tiền xử phạt, phạt bổ sung và truy thu thuế 4,6 tỷ đồng; xử lý hình sự 5 vụ với 8 đối tượng.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển 13 hộp pháo hoa nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ngày 18/10.

Những tháng cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa có xu hướng gia tăng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027. Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra những mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như thuốc lá, pháo nổ, xăng dầu, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón và hàng tiêu dùng thiết yếu; đồng thời tăng cường kiểm soát kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.