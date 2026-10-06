Hà Tĩnh: Xử lý 496 vụ vi phạm thị trường trong 9 tháng

Kiểm soát chặt các mặt hàng thiết yếu

Thực hiện định hướng chỉ đạo từ trung ương và địa phương, đặc biệt là Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát các mục tiêu cốt lõi.

Trọng tâm trong công tác kiểm soát 9 tháng đầu năm được nhắm trực tiếp vào các nhóm hàng hóa thiết yếu, có tác động lớn đến đời sống dân sinh và an ninh kinh tế.

Chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh được giữ vững, tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Cụ thể, các mặt hàng như thực phẩm, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp được giám sát nghiêm ngặt. Đây là những lĩnh vực có rủi ro cao về gian lận thương mại do biên độ tiêu thụ rộng và nhu cầu thị trường luôn ở mức lớn.

Trong lĩnh vực năng lượng, đã có thời điểm thị trường đối mặt với tình trạng thiếu hụt cục bộ một số chủng loại dầu diesel do đứt gãy từ thương nhân đầu mối và phân phối.

Trước áp lực nguồn cung, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã kích hoạt hệ thống giám sát toàn diện, tiến hành rà soát hàng loạt cơ sở kinh doanh. Kết quả ghi nhận tích cực, không phát hiện tình trạng các đại lý lợi dụng sự khan hiếm để ngừng bán trái quy định, đầu cơ, găm hàng, tăng giá hay ép giá. Nhờ sự can thiệp nghiệp vụ kịp thời, chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn được giữ vững, tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận.

Tại các khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh, lực lượng QLTT đã phối hợp siết chặt quy định về giá.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ du lịch cũng là điểm sáng trong công tác quản lý giá cả. Tại các khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh, lực lượng QLTT đã phối hợp siết chặt quy định về giá. Theo kết quả kiểm tra thực tế, các cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành tốt việc niêm yết giá công khai. Tình trạng "chặt chém" du khách - vốn là rủi ro tiềm ẩn tại các điểm đến - hoàn toàn không được ghi nhận, qua đó góp phần xây dựng môi trường thương mại dịch vụ văn minh trên địa bàn tỉnh

Mạnh tay với hàng lậu, phạt trên 3 tỷ đồng

Không dừng lại ở việc giám sát, công tác thanh tra, kiểm tra trực tiếp được Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh thực hiện với nguyên tắc không khoan nhượng. Trong bối cảnh phương thức gian lận ngày càng ứng dụng nhiều công nghệ, lực lượng chức năng đã linh hoạt sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén để bóc gỡ nhiều tụ điểm vi phạm phức tạp.

Theo thống kê từ Chi cục QLTT Hà Tĩnh, chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, toàn chi cục đã ra quân thực hiện 515 vụ kiểm tra trên các địa bàn trọng yếu. Qua quá trình thẩm định và xác minh, cơ quan chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 496 vụ vi phạm với 640 hành vi vi phạm khác nhau.

Chi cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng bóc gỡ nhiều tụ điểm vi phạm phức tạp.

Tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy đạt mức hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, phần tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 2,1 tỷ đồng. Toàn bộ các lô hàng vi phạm đều bị tịch thu, buộc tiêu hủy theo đúng quy trình, tuyệt đối không để tuồn trở lại thị trường.

Các lỗi tập trung chủ yếu vào hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Những sản phẩm này không chỉ triệt tiêu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Việc xử lý triệt để các hành vi này phát đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới các đối tượng kinh doanh bất chính.

Cùng với kiểm tra trực tiếp, Chi cục tăng cường theo dõi hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Việc người bán không công khai địa điểm kinh doanh, kho hàng, điểm tập kết hàng hóa gây khó khăn cho công tác xác minh, kiểm tra. Vì vậy, thu thập thông tin, nhận diện dấu hiệu vi phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng được chú trọng, đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng.

Trong công tác đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho chủ thể quyền, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng. Vì vậy, đấu tranh ngăn chặn các hành vi này là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng QLTT, góp phần bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Trong những tháng cuối năm 2026, khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, thị trường sẽ tiếp tục có nhiều biến động, Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ tăng cường bám sát địa bàn, chủ động nhận diện các rủi ro mới, đặc biệt là trên không gian mạng. Mục tiêu xuyên suốt của lực lượng không chỉ là xử lý vi phạm, mà là kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, bảo vệ tối đa lợi ích của người tiêu dùng và hỗ trợ nền kinh tế địa phương phát triển bền vững.