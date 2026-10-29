Hà Tĩnh xin ý kiến Bộ Công an về siêu dự án 'đắp chiếu' suốt 10 năm

Dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh (nay là phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 7/3/2017. Ngày 4/2/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký quyết định điều chỉnh lần thứ nhất tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, điều chỉnh về tiến độ, thời gian hoàn thành đưa vào khai thác trong 68 tháng.

Dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung sau 10 năm vẫn là 1 bãi đất hoang.

Năm 2024, nhà đầu tư tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trong quá trình thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có Văn bản số 1837/VPCQCSĐT ngày 12/7/2024 yêu cầu cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch (biến động) đối với các cổ phần, tài sản, dự án cho đến khi có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung.

Kể từ tháng 7/2024 đến nay, các tồn tại, vướng mắc của dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hiện nay, dự án đã được cập nhật trên Hệ thống theo dõi của Ban Chỉ đạo 751 về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng. Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những dự án cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư, tiếp tục triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Để có cơ sở triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cử ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Tổ trưởng tổ đăng ký làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xin ý kiến, hướng dẫn xử lý các nội dung vướng mắc của dự án. Trên cơ sở đó để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc triển khai dự án đúng quy định pháp luật và phù hợp với các nội dung có liên quan.

Liên quan đến dự án này, trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Thanh tra, Sở Tài chính và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động liên hệ, làm việc với Vụ 3, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để trao đổi, làm rõ các vấn đề có liên quan. Từ tháng 6/2026 đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã 2 lần có văn bản gửi văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xin ý kiến tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại liên quan đến Dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung.

“UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quan tâm, xem xét, hỗ trợ và hướng dẫn xử lý đối với các nội dung vướng mắc của dự án. Đồng thời, cho ý kiến về các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến dự án có thuộc trường hợp tiếp tục tạm dừng theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại Văn bản số 1837/VPCQCSĐT ngày 12/7/2024 hay không”, trích văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án Trung tâm Thương mại, Khách sạn, Villa BMC - Việt Trung tiền thân là Nhà máy Bia Toàn Cầu, được Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung đề xuất thực hiện vào năm 2004 với mức vốn đầu tư hơn 262 tỷ đồng, công suất 50 triệu lít/năm trên diện tích đất 20.827m2 tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh (cũ). Tiến độ cam kết sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động sau 18 tháng, tạo công ăn việc làm thu nhập cho khoảng 250 đến 300 lao động, hằng năm đóng góp cho ngân sách địa phương từ 150 đến 200 tỷ đồng.

Nằm ở vị trí "đất vàng" cửa ngõ phía Nam đô thị trung tâm Hà Tĩnh, dự án trở thành điểm nghẽn trong phát triển đô thị.

Sau hơn 10 năm, dự án thi công được một số hạng mục thì dừng lại, chưa một lần đưa vào hoạt động. Sau đó, nhà đầu tư xin chuyển mục đích, mở rộng diện tích để triển khai dự án Trung tâm thương mại, khách sạn villa BMC - Việt Trung và được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2017, với tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất tăng lên gần 33.789,9m2.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án bao gồm các hạng mục bến thuyền, công viên cây xanh và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thấp tầng với 20 căn biệt thự, 138 căn nhà ở liền kề và trung tâm thương mại, khách sạn 25 tầng. Nhà đầu tư cam kết cuối năm 2022 sẽ hoàn thiện và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, chỉ duy nhất hạng mục bến thuyền và cây xanh đã hoàn thiện hạng mục, song chủ đầu tư không đưa vào hoạt động mà cho một doanh nghiệp khác thuê để mở nhà hàng, quán cà phê.

Trong quá trình triển khai, xảy ra vướng mắc giữa nhà đầu tư với các đơn vị bị thu hồi đất là UBND phường Đại Nài (cũ), Công ty CP Việt Hà và Công ty CP Hà Vinh. Cùng với đó, tháng 10/2023, thực hiện dự án đường vành đai phía đông thành phố, UBND TP Hà Tĩnh (cũ) đã thu hồi 1.723,6m2 đất nằm trong phần đất của dự án. Cuối tháng 7/2023, Công ty CP Hợp tác đầu tư Việt Trung có văn bản đề xuất xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấm dứt một phần dự án đối với diện tích hạng mục đất ở nhưng không được chấp thuận.