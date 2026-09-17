Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe máy, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10h ngày 17/9 trên quốc lộ 8 thuộc địa phận xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số tỉnh Hưng Yên lưu thông trên quốc lộ 8 theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi xã Đức Thọ. Khi tới Km 32+440 thuộc địa phận thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn, xe tải va chạm với xe máy mang biển số tỉnh Hà Tĩnh di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và tiến hành điều tra, làm rõ.