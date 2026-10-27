Hà Tĩnh: Xã Hương Phố tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi tại trạm y tế xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Các hoạt động tuyên truyền với hai chủ đề: “Cộng đồng chung tay chăm sóc, tích cực hợp tác phát huy vai trò người cao tuổi” và “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái”.

Góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy truyền thống “Tuổi cao-Gương sáng”, thời gian qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi xã Hương Phố luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng nhiều cuộc vận động tại địa phương. Nhiều hội viên dù tuổi đã cao nhưng bằng uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm đã tích cực tuyên truyền, vận động con cháu trong gia đình và nhân dân các thôn chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đến nay trên địa bàn xã có 2.506 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại 12 Hội cơ sở. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được Hội quan tâm thực hiện thường xuyên. Thời gian qua, Hội đã phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 321 cụ, với tổng số tiền quà trị giá hơn 120 triệu đồng; thăm hỏi 220 lượt hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên qua đời với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng, trao quà tặng 85 hội viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 2.455 lượt hội viên...

Xác định người cao tuổi là chỗ dựa vững chắc trong cộng đồng; thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền xã Hương Phố và tỉnh Hà Tĩnh luôn quan tâm chăm lo đến vấn đề này. Các phong trào như “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tiêu biểu như ở thôn Hương Thủy, Hương Phố, Sơn Phố, Hương Thủy, Nhân Giang, Nam Giang… Phong trào “Tuổi cao gương sáng” đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đóng góp, hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới như ở các thôn Hương Giang, Hương Thủy, Địa Lợi, Chu Lễ, Cường Thịnh…

Nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm nay; các cấp Hội của xã Hương Phố đã đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác Hội 10 tháng đầu năm 2026, đồng thời trao đổi kinh nghiệm quý báu trong xây dựng tổ chức, các phong trào của Hội vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh; phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2026: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và chăm lo ngày càng tốt hơn cho người cao tuổi trên địa bàn xã. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Hương Phố luôn xác định chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi chính là góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình, quê hương và dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ích, luôn là chỗ dựa vững chắc của gia đình và là những tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Việc quan tâm đến sức khỏe của người cao tuổi góp phần giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo đảm người cao tuổi có thể sống khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho xã hội. Chính quyền xã đã nỗ lực hỗ trợ nâng cao năng lực cho trạm y tế cấp xã trong thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống các bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng.

Trạm y tế xã đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức về rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe và phòng bệnh, nhất là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi tại trạm y tế và tại nơi cư trú, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe bao gồm cả quản lý, cấp phát thuốc bệnh không lây nhiễm… bổ sung trang thiết bị thiết yếu cho y tế cơ sở...

Nỗ lực phòng, chống tảo hôn, thúc đẩy bình đẳng giới

Thời gian qua, Trạm y tế xã Hương Phố đã triển khai lồng ghép các hoạt động truyền thông hưởng ứng trong Tháng hành động, truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10/2026) với chủ đề “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái”.

Cán bộ y tế xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh thăm khám, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người dân tại cộng đồng. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn xã trong thực hiện chính sách dân số phòng, chống tảo hôn và thúc đẩy bình đẳng giới; mỗi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, tạo điều kiện để trẻ em gái được học tập, phát triển toàn diện và tự tin quyết định tương lai của mình. Đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác truyền thông, vận động, từng bước xóa bỏ những định kiến giới và phong tục, tập quán không còn phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái, phát huy vai trò của tuyến y tế cơ sở vai trò của trẻ em gái ngày nay.

Trạm Y tế đã phối hợp Trường trung học cơ sở Hương Phố tổ chức sinh hoạt ngoại khóa giao lưu đối thoại sức khỏe sinh sản vị thành niên cho các em học sinh trung học cơ sở trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, bảo vệ sức khỏe và quyền của trẻ em gái, góp phần phòng ngừa tảo hôn tại cộng đồng; công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong phòng, chống tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái. Trạm Y tế xã đã triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho 1.024 em học sinh khối trung học cơ sở, 1.168 học sinh tiểu học và 522 em học sinh mầm non thuộc các trường học đóng trên địa bàn xã.

Trước yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân số trong tình hình mới, các cấp, ngành cần tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân số, chú trọng phòng, chống tảo hôn, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em gái. Những nỗ lực này đã được người dân và cộng đồng ghi nhận, đánh giá cao.