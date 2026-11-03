Hà Tĩnh: Vi phạm trên thương mại điện tử gia tăng, lợi dụng mạng xã hội bán hàng giả

Gian lận thương mại dịch chuyển mạnh lên không gian mạng

Theo ông Đào Xuân Lợi, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 2, thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu lưu thông trên địa bàn.

Đội QLTT số 2 kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh Xuân Lợi.

Trong 10 tháng năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện, xử lý 55 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, tăng 40% so với kết quả của cả năm 2025. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 389 triệu đồng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 216,427 triệu đồng.

Đáng chú ý, 55/55 vụ việc được phát hiện, xử lý đều liên quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu, giả mạo quyền sở hữu trí tuệ đối với các thương hiệu đã được bảo hộ.

Nổi bật, ngày 06/08/2026, đội kiểm tra hộ kinh doanh T.T.H (tại thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), phát hiện 16 bộ quần áo cộc tay nam mang nhãn hiệu LACOSTE giả mạo, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 10,4 triệu đồng. Đội đã xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ. Ảnh Xuân Lợi.

Điều đáng nói, tình trạng lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để quảng cáo, giao dịch, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả có xu hướng gia tăng. Các mặt hàng vi phạm khá đa dạng, từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng đến thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng.

Đơn cử, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện tài khoản Facebook "Tài Ba Tám" có hoạt động kinh doanh hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu.

Vào cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh P.T.T đang kinh doanh 20 áo phông nam giả mạo nhãn hiệu GUCCI, tổng trị giá hàng hóa vi phạm 15 triệu đồng. Đội đã xử phạt vi phạm hành chính 16 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định.

"Các vụ việc sau khi phát hiện đều được lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định, góp phần ngăn chặn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tiếp tục lưu thông, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền cũng như người tiêu dùng", ông Đào Xuân Lợi thông tin.

Thách thức từ thủ đoạn gian lận trên không gian mạng

Theo ông Lê Trung Phước, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh, càng về cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến các quy định pháp luật đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. Ảnh Xuân Lợi.

Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Trong đó, các đối tượng này lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để tiêu thụ hàng vi phạm.

Đáng lo ngại, việc giao dịch chủ yếu diễn ra trên không gian mạng, thanh toán qua nhiều hình thức và vận chuyển thông qua các đơn vị giao hàng khiến quá trình kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và xác định đối tượng vi phạm gặp không ít khó khăn.

Tình trạng này không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, làm méo mó môi trường cạnh tranh và suy giảm niềm tin đối với thị trường thương mại điện tử.

Trước thực trạng trên, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng là yêu cầu cấp thiết. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, đối tượng và các tuyến trọng điểm.

Hiện, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đang khẩn trương xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo đảm hàng hóa lưu thông an toàn, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 2.179 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 73 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 129 vụ với 274 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm 19,5 tỷ đồng.