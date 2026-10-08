Hà Tĩnh vào nhóm 3 địa phương dẫn đầu về làm sạch dữ liệu tiêm chủng

Rà soát từng trường hợp, đối chiếu nhiều nguồn dữ liệu

Những ngày qua, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thạch Khê tập trung rà soát, đối chiếu từng trường hợp trên hệ thống dữ liệu tiêm chủng. Công việc được triển khai từ cuối tháng 8, với yêu cầu kiểm tra kỹ thông tin, bổ sung dữ liệu còn thiếu, điều chỉnh những trường hợp sai lệch hoặc trùng lặp.

Các trạm tế cập nhật kịp thời kết quả tiêm chủng mở rộng để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu. Ảnh: Thu Hòa.

Theo bác sĩ Phạm Công Tùng, phụ trách Trạm Y tế xã Thạch Khê, để bảo đảm tiến độ, cán bộ, nhân viên của trạm tranh thủ làm việc cả ngày nghỉ. Đơn vị đồng thời phối hợp với đội ngũ y tế thôn rà soát từng đối tượng, cập nhật thông tin và xác định những trường hợp đã chuyển khỏi địa bàn.

“Chúng tôi xác định dữ liệu phải đầy đủ, chính xác, hạn chế tối đa tình trạng thiếu hoặc trùng thông tin. Vì vậy, cán bộ được phân công rà soát cụ thể từng nhóm đối tượng, từng trường hợp”, bác sĩ Tùng nói.

Quá trình làm sạch dữ liệu tại Thạch Khê không chỉ dựa trên thông tin từ các chương trình tiêm chủng mở rộng mà còn được đối chiếu với dữ liệu tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ. Cách làm này giúp ngành y tế có thêm căn cứ xác minh lịch sử tiêm chủng, nhất là đối với những người dân thực hiện tiêm tại nhiều cơ sở khác nhau.

Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng tại xã Thạch Khê đạt hơn 98%. Một số trường hợp chưa hoàn tất chủ yếu là trẻ sơ sinh chưa được cập nhật đầy đủ thông tin.

Trạm Y tế phường Thành Sen chủ động rà soát các thông tin trên hệ thống tiêm chủng mở rộng. Ảnh: Thu Hòa.

Tại phường Thành Sen, địa bàn đông dân, có nhiều cơ sở tiêm chủng dịch vụ, khối lượng dữ liệu cần rà soát cũng rất lớn. Trạm y tế phường chủ động chia địa bàn, phân công nhiệm vụ đến từng điểm trạm, đồng thời chia nhóm đối tượng theo độ tuổi để tổ chức rà soát.

Mỗi cán bộ được giao phụ trách một khu vực, nhóm đối tượng cụ thể. Tiến độ được kiểm tra hằng tuần nhằm kịp thời phát hiện những phần việc còn chậm và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Kháng, Giám đốc Trạm Y tế phường Thành Sen, cho biết việc phân công cụ thể đến từng khu vực, nhóm tuổi và từng cá nhân giúp quá trình rà soát thuận lợi hơn.

“Việc kiểm tra tiến độ hằng tuần giúp đơn vị kịp thời đôn đốc những phần việc còn chậm. Nhờ đó, Trạm Y tế phường Thành Sen làm sạch 100% dữ liệu tiêm chủng”, bác sĩ Kháng cho biết.

Không riêng Thạch Khê và Thành Sen, việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tiêm chủng đang được triển khai đồng bộ tại các xã, phường trên toàn tỉnh. Các đơn vị tập trung xử lý những nhóm dữ liệu thiếu thông tin, sai thông tin cá nhân, trùng đối tượng hoặc chưa được cập nhật đầy đủ lịch sử tiêm chủng.

Nền tảng quản lý lịch sử tiêm chủng, chủ động phòng bệnh

Việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng được Hà Tĩnh triển khai theo Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 6/7/2026 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 1272/KH-PB ngày 17/7/2026 của Cục Phòng bệnh cùng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh được giao làm đầu mối chuyên môn, trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát tiến độ. Các cơ sở tiêm chủng, trạm y tế và đơn vị liên quan được huy động cùng tham gia rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp dữ liệu thiếu, sai lệch hoặc trùng lặp.

Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng của Hà Tĩnh đạt trên 99%. Ảnh: Thu Hòa.

Theo cập nhật của Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Hà Tĩnh hiện đạt tỷ lệ làm sạch dữ liệu tiêm chủng 99%, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Điện Biên đạt 100%, trong khi Hưng Yên và Hà Tĩnh cùng đạt 99%.

Kết quả này cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của ngành y tế, đồng thời phản ánh nỗ lực của mạng lưới y tế cơ sở trong việc rà soát và chuẩn hóa dữ liệu.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với công tác quản lý trước mắt mà còn phục vụ hoạt động phòng bệnh lâu dài.

Khi dữ liệu chính xác, ngành y tế có thể quản lý đầy đủ lịch sử tiêm chủng của từng người dân, qua đó xác định đúng đối tượng cần tiêm, tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc lại. Đây cũng là cơ sở để đánh giá độ bao phủ vaccine, phát hiện những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp và chủ động xây dựng các chiến dịch tiêm phù hợp.

“Dữ liệu tiêm chủng được làm sạch sẽ giúp ngành y tế quản lý tốt hơn lịch sử tiêm chủng của người dân, xác định chính xác đối tượng cần tiêm và đánh giá độ bao phủ vaccine. Đây là nền tảng quan trọng để chủ động triển khai các hoạt động phòng bệnh”, ông Thanh nói.

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng đẩy mạnh chuyển đổi số, dữ liệu tiêm chủng không còn chỉ phục vụ việc thống kê số lượng người được tiêm mà trở thành một thành phần quan trọng trong hệ thống dữ liệu sức khỏe của người dân.

Dữ liệu càng đầy đủ, chính xác và được cập nhật thường xuyên thì việc theo dõi tình trạng tiêm chủng, nhắc lịch tiêm và triển khai các chương trình phòng bệnh càng thuận lợi. Đặc biệt, với trẻ em, việc quản lý chính xác lịch sử tiêm giúp hạn chế bỏ sót mũi tiêm hoặc tiêm trùng không cần thiết.

Thời gian tới, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục rà soát phần dữ liệu còn lại, đồng thời duy trì chất lượng đối với những dữ liệu đã được làm sạch. Các cơ sở y tế được yêu cầu tiếp tục cập nhật thông tin phát sinh, hạn chế để dữ liệu tái diễn tình trạng thiếu, sai hoặc trùng lặp.

Mục tiêu của ngành y tế là xây dựng hệ thống dữ liệu tiêm chủng theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý tiêm chủng, phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.