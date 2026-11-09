Hà Tĩnh vận hành xả tràn 4 hồ chứa, ứng phó mưa lũ

Ngày 9/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh xuất hiện mưa to đến rất to, kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh bị ngập

Tại xã Kỳ Thượng, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng. Đặc biệt, cầu Mỹ Thuận thuộc thôn Mỹ Lợi bị ngập sâu, khiến giao thông chia cắt.

Chính quyền địa phương đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Trên Quốc lộ 12C (đường Việt - Lào), đoạn qua thôn Sơn Trung, xã Kỳ Thượng, mưa lớn gây sạt lở, ảnh hưởng đến việc lưu thông. Đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương khắc phục, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Trước tình hình trên, Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh chủ động vận hành xả tràn tại 4 hồ chứa gồm Sông Rác, Khe Xai, Bộc Nguyên và Đá Bạc. Đồng thời, đơn vị xây dựng 3 kịch bản vận hành đối với 9 hồ chứa khác, tùy theo diễn biến lượng mưa.

Hiện Công ty TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý 125 công trình thủy lợi, trong đó có 69 hồ chứa, 38 trạm bơm, 11 đập dâng, 17 cống ngăn mặn giữ ngọt cùng gần 1.000km kênh mương.

Quốc lộ 12C bị sạt lở

Trong khi đó, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng Hà Tĩnh và Quảng Trị phối hợp ứng phó mưa lũ. Nhà máy đang theo dõi chặt chẽ lượng mưa, lưu lượng nước về hồ để kịp thời thông báo phương án vận hành, đặc biệt khi phải xả tràn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven sông suối và vùng thấp trũng.

Các địa phương ven biển được yêu cầu thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến không khí lạnh, gió mạnh để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì trực ban, sẵn sàng phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.