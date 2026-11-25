Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Tĩnh, tính đến tháng 11/2026, toàn tỉnh hiện còn 179 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Trong đó, 28 cơ sở chưa có phương án xử lý. Đáng chú ý, có 40 xã, phường không có tiến triển về kết quả xử lý, khai thác trong kỳ báo cáo; 31 đơn vị, địa phương có tỷ lệ hoàn thành xử lý thấp hơn tiến độ chung của tỉnh, trong đó 10 đơn vị có tỷ lệ hoàn thành chưa đạt 50%.

Trụ sở làm việc (cũ) của Cục Thống kê, phường Thành Sen.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 665/TB-UBND ngày 24/9/2026, Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 01/11/2026, Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 03/11/2026 cùng các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu 19 địa phương có cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc lập phương án xử lý; 10 địa phương có tỷ lệ hoàn thành xử lý thấp nhất tỉnh và 40 địa phương không có tiến triển trong kỳ báo cáo nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; chủ động triển khai các giải pháp, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác theo đúng quy định.

Được biết, theo số liệu được Bộ Tài chính và Sở Tài chính Hà Tĩnh cập nhật, công khai trong tháng 11/2026, tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn thấp hơn tiến độ chung của cả nước. Trong khi thời gian để hoàn thành nhiệm vụ không còn nhiều, khối lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý vẫn còn lớn.

Bên cạnh những hạn chế về tiến độ, số liệu nhà, đất dôi dư theo thông báo của Bộ Tài chính và số liệu tổng hợp của Sở Tài chính vẫn còn chênh lệch, chưa thống nhất, ảnh hưởng đến việc đánh giá chính xác tình hình và kết quả thực hiện chung của tỉnh.