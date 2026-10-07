Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác phát triển

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự lễ ký kết.

Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và đại biểu dự lễ ký kết.

Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”. Tham dự lễ ký kết, về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Về phía Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội có Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Tại lễ ký kết, đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã dành sự quan tâm và phối hợp tích cực với tỉnh trong các hoạt động vừa qua và quá trình xây dựng thỏa thuận hợp tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại lễ ký kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, để thỏa thuận hợp tác đi vào thực chất, đúng quy định pháp luật và phù hợp với nguồn lực của mỗi bên, đề nghị hai bên tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đào tạo kỹ năng số, ứng dụng AI trong quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và các lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh; hỗ trợ các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất và tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn; xây dựng một số mô hình điểm về STEM, Robotics, không gian sáng tạo số và ứng dụng AI trong giáo dục để từng bước nhân rộng những mô hình phù hợp, góp phần hình thành tư duy công nghệ và khả năng sáng tạo cho học sinh ngay từ trong nhà trường.

Đồng thời, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học, tạo môi trường để tri thức, công nghệ và nguồn lực xã hội được kết nối và chuyển hóa thành các sản phẩm, mô hình, giải pháp phục vụ phát triển.

Tỉnh mong muốn nhà trường hỗ trợ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và các đối tác phù hợp trong và ngoài nước để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Hà Tĩnh tiếp cận công nghệ, thị trường và các nguồn lực hợp pháp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định tỉnh Hà Tĩnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động hợp tác được triển khai thuận lợi, thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội thông tin về một số mô hình nhà trường đã phối hợp triển khai tại các tỉnh, thành trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển STEM, AI, Robotics trong giáo dục. Từ những kinh nghiệm thực tiễn này, nhà trường mong muốn cùng Hà Tĩnh lựa chọn, xây dựng các mô hình phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của tỉnh.

Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết.

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội sẵn sàng đồng hành cùng Hà Tĩnh trong nghiên cứu, tư vấn và triển khai các nội dung thuộc thế mạnh của nhà trường; kết nối chuyên gia, hỗ trợ chuyển giao chương trình, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn. Nhà trường sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, nhiệm vụ phù hợp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ký kết Thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác là bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại lễ ký kết.

Thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Hà Tĩnh đang đứng trước yêu cầu tạo thêm những động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh thu hút đầu tư, tỉnh đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực công cũng như cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Tỉnh mong muốn nhà trường hỗ trợ Hà Tĩnh trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, chủ động làm việc với nhà trường để cụ thể hóa thỏa thuận thành các chương trình, nhiệm vụ phù hợp. Qua đó, phát huy hiệu quả thỏa thuận hợp tác, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau ký kết, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã làm việc với các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường về triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác.

Các nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội: 1. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội với tiềm năng của đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học trình độ cao và trang thiết bị hiện đại sẽ hợp tác, hỗ trợ và tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm các nội dung mà tỉnh có nhu cầu, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. 2. Trong giai đoạn 2026 - 2030, hai bên xác định các nhiệm vụ trọng tâm triển khai hợp tác bao gồm: a) Phát triển nguồn nhân lực - Hợp tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của tỉnh. - Hợp tác tư vấn, hỗ trợ tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, kỹ năng công tác theo chuẩn chức danh cho đội ngũ cán bộ quản lý (cấp sở, cấp xã...) theo đề nghị của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng AI trong quản lý, điều hành cho các sở, ban, ngành, phường, xã. - Hợp tác tư vấn, hỗ trợ chuyên môn để quy hoạch, phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo chất lượng cao, trình độ cao để cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh. - Hợp tác tư vấn phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng; góp phần nâng cao năng lực xây dựng chính quyền số. - Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực, ngành nghề là thế mạnh của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, phù hợp với nhu cầu phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh. b) Nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội có thể phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh và tham gia tuyển chọn, thực hiện các nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo quy trình, quy định hiện hành. Tập trung vào giải quyết các vấn đề cấp bách, nhu cầu phát triển của tỉnh, các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thực tiễn như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. - Thông qua các chương trình nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội hỗ trợ, đề xuất tỉnh Hà Tĩnh các nhiệm vụ phù hợp nhằm xây dựng các mô hình mới về kinh tế số, xã chuyển đổi số, đô thị thông minh theo quy định hiện hành. - Hợp tác tư vấn, phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia, giảng viên và người học phù hợp với quy định của pháp luật. c) Hợp tác triển khai chương trình STEM - AI - Robotics - Hỗ trợ, tư vấn xây dựng chương trình, đề án triển khai giáo dục STEM, AI, Robotics trong các cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của tỉnh. - Hỗ trợ, tư vấn đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cốt cán về STEM, AI, Robotics và chuyển đổi số trong giáo dục. - Hỗ trợ, tư vấn xây dựng các mô hình điểm gồm phòng học STEM, phòng Robotics, không gian sáng tạo số và lớp học ứng dụng AI. - Tư vấn triển khai các chương trình trải nghiệm, cuộc thi STEM, AI, Robotics và các hoạt động hướng nghiệp công nghệ cao cho học sinh.