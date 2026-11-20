Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi lễ.

Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) giai đoạn 2026 - 2031”. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel; đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel và lãnh đạo đơn vị tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã theo dõi phóng sự về Tập đoàn Viettel.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel đã giới thiệu về một số thành tựu sản xuất, kinh doanh; kết quả nghiên cứu công nghệ, quân sự, quốc phòng của đơn vị.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Tào Đức Thắng cũng chia sẻ một số kết quả phát triển hạ tầng viễn thông; hỗ trợ số hóa dữ liệu, triển khai các nền tảng và giải pháp phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp tại Hà Tĩnh, đặc biệt là mạng 5G Viettel đã phủ tới 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế, lĩnh vực thế mạnh của doanh nghiệp, có thể tiến tới hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới như: logistics, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo... và mong muốn đồng hành, hợp tác cùng Hà Tĩnh trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tựu, kết quả nổi bật mà Tập đoàn Viettel đã đạt được và cảm ơn sự đồng hành trách nhiệm, thiết thực của doanh nghiệp đối với Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định KHCN, ĐMST và CĐS là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, địa phương đang tập trung cao triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Để thỏa thuận sớm đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả, đồng chí Phan Thiên Định đề nghị Tập đoàn Viettel đồng hành cùng địa phương trong phát triển chính quyền số và dữ liệu số. Quan tâm tư vấn, hỗ trợ tỉnh xây dựng, hoàn thiện các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đồng bộ, liên thông; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hiệu quả quản trị, điều hành của các cơ quan nhà nước, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Về phát triển hạ tầng số, đề nghị Tập đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng bộ, bảo đảm kết nối rộng khắp, chất lượng cao; tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung; chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Về thúc đẩy KHCN, ĐMST và kinh tế số, tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, UAV, Drone… và các giải pháp công nghệ phù hợp trong những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế như công nghiệp, năng lượng, logistics, nông nghiệp, y tế, giáo dục và quản lý đô thị. Đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy ĐMST mở, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh tiếp cận chuyên gia, công nghệ, thị trường, hệ sinh thái và chuỗi cung ứng của Viettel; tạo điều kiện để các sản phẩm, giải pháp công nghệ do doanh nghiệp Hà Tĩnh phát triển được nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Về phát triển nguồn nhân lực số, đề nghị Tập đoàn Viettel tư vấn, phối hợp, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đồng chí Phan Thiên Định cũng đề nghị các bên tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện và khả năng nguồn lực của mỗi bên; xác định rõ nội dung, lộ trình, trách nhiệm và kết quả đầu ra, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Các chương trình, dự án cụ thể phải được nghiên cứu, xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng trong hợp tác.

Tỉnh Hà Tĩnh cam kết quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Viettel và các đơn vị thành viên phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất. Địa phương giao Sở KH&CN làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Viettel Hà Tĩnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cụ thể hóa thỏa thuận thành các chương trình, nhiệm vụ phù hợp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả và kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Giám đốc Sở KH&CN Lê Thành Đông thông qua dự thảo biên bản ký kết.

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2031.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2031.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng thành công buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà lưu niệm của tỉnh cho Tập đoàn Viettel.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel tặng quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Một trong những mục tiêu quan trọng của thỏa thuận là triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ. Cùng đó là thúc đẩy quá trình chuyển đổi số gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Hà Tĩnh; phát triển mạnh mẽ kinh tế số và xã hội số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng…

Trước buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vàđoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến tham quan, tìm hiểu các thành tựu, sản phẩm và giải pháp khoa học, công nghệ của Tập đoàn Viettel. Đại tá Lê Triều Dương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cùng đi với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan tại Tổng Công ty CNCNC Viettel.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan tại Trung tâm Dữ liệu Viettel IDC...

... và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu Viettel IDC.