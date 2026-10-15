Hà Tĩnh và Savannakhet thống nhất hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet ký Biên bản Hội nghị cấp cao giữa hai tỉnh.

Sáng 15/10, tại TP Cay Xỏn Phôm Vi Hản (tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào), đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet chủ trì Hội nghị cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savannakhet, Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Thong Say Xay Da Vông Khăm Đi - Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet; lãnh đạo một số ban, ngành hai tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá kết quả thực hiện Biên bản hợp tác giai đoạn 2022 - 2025; trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ nhằm tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Thời gian qua, Hà Tĩnh và Savannakhet duy trì trao đổi đoàn, phối hợp trên các lĩnh vực đối ngoại, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thương mại và đầu tư. Từ năm 2022 đến nay, Hà Tĩnh đã cấp 80 học bổng cho cán bộ, học sinh Savannakhet học tiếng Việt và các chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hiện có 53 lưu học sinh Savannakhet thuộc diện học bổng đang học tập tại Hà Tĩnh.

Cảng quốc tế Lào - Việt tại KKT Vũng Áng tiếp tục là cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa của Lào ra biển. Trong 9 tháng năm 2026, hàng hóa của Lào chiếm hơn 40% sản lượng thông qua cảng. Bến số 3 đi vào khai thác từ tháng 3/2025 đã nâng năng lực phục vụ, thúc đẩy vận tải, logistics và mở rộng hợp tác giữa Hà Tĩnh với các địa phương, đối tác của Lào, trong đó có Savannakhet.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thống nhất cần nâng cao hiệu quả trao đổi giữa các sở, ngành, địa phương; thúc đẩy mạnh hơn hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch để tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnhgửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Savannakhet trước những thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra; đồng thời thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh thời gian qua.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định nhấn mạnh, Hà Tĩnh đang định hướng phát triển nhanh, bền vững, lấy công nghiệp, năng lượng, dịch vụ cảng biển - logistics làm động lực quan trọng. Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện tăng cường kết nối kinh tế với các địa phương của Lào và khu vực.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, Đồng chí Phan Thiên Định đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các nội dung thành dự án, chương trình thiết thực; trọng tâm là tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Savannakhet hỗ trợ kết nối, khuyến khích doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hà Tĩnh, nhất là tại Khu kinh tế Vũng Áng; tăng cường sử dụng dịch vụ cảng biển và logistics phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

Về phía tỉnh Savannakhet, đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của Hà Tĩnh trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho lưu học sinh Savannakhet học tập tại Hà Tĩnh; kết nối hàng hóa của Lào qua Cảng quốc tế Lào - Việt.

Đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác, triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư phù hợp với nhu cầu và thế mạnh mỗi địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp trong phát triển thương mại, vận tải, logistics, nông nghiệp, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

“Savannakhet mong muốn cùng Hà Tĩnh cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và Nhân dân hai tỉnh; qua đó tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương” - đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên nhấn mạnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm đến đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet.

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định và đồng chí Đa-von Xay-sủ-liên đã ký Biên bản Hội nghị cấp cao giữa tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, hai bên thống nhất duy trì trao đổi đoàn; phối hợp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027. Hai tỉnh sẽ tăng cường hợp tác phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, du lịch và logistics; tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường, khuyến khích sử dụng dịch vụ cảng nước sâu Vũng Áng và cảng Thà Bốc. Biên bản cũng nhấn mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; giao lưu văn hóa, thể thao và hỗ trợ nhau ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Hà Tĩnh và Savannakhet chụp ảnh lưu niệm.