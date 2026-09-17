Hà Tĩnh: Va chạm xe tải, người đàn ông đi xe máy tử vong thương tâm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 10h ngày 17/9, trên quốc lộ 8, thuộc địa phận xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thời điểm trên, xe tải BKS 17G-000.1x do anh N.X.T (sinh năm 1988) lưu thông trên quốc lộ 8 theo hướng từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi xã Đức Thọ.

Khi tới Km 32+440 thuộc địa phận thôn Sơn Bằng, xã Hương Sơn, xe tải va chạm với xe máy biển số BKS 38H1-135.6x do ông N.V.H (sinh năm 1957) di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.