Hà Tĩnh từng bước hình thành, vận hành hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu của thành viên hệ sinh thái sang các thị trường FTA có sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành viên Hệ sinh thái sang các thị trường FTA.

Kế hoạch đặt mục tiêu hình thành và vận hành Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, liên kết, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh làm trung tâm; hình thành cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ; nâng cao khả năng tận dụng các cam kết FTA, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu bền vững của tỉnh.

Cụ thể, về hình thành và vận hành Hệ sinh thái tận dụng FTA, trong năm 2026, thiết lập cơ quan đầu mối, cơ chế phối hợp và các điều kiện cần thiết để triển khai Hệ sinh thái tận dụng các FTA trên địa bàn tỉnh; bước đầu rà soát, lựa chọn ngành hàng/nhóm sản phẩm và doanh nghiệp có tiềm năng tham gia hệ sinh thái. Đến năm 2030, hệ sinh thái tận dụng các FTA trên địa bàn tỉnh được hình thành, vận hành ổn định và có hiệu quả, với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức hỗ trợ.

Về tổ chức thực hiện cơ chế lựa chọn, hỗ trợ thành viên hệ sinh thái, triển khai đầy đủ, kịp thời cơ chế tiếp nhận, thẩm định, lựa chọn và hỗ trợ thành viên hệ sinh thái tận dụng các FTA trên địa bàn tỉnh theo quy định; bảo đảm 100% hồ sơ đề nghị hỗ trợ đủ điều kiện được tiếp nhận, thẩm định và xử lý theo quy định; công khai kết quả lựa chọn, hỗ trợ và cập nhật đầy đủ dữ liệu thành viên hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Về phát triển và mở rộng thành viên hệ sinh thái, đến năm 2030, lựa chọn, giới thiệu và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia hệ sinh thái theo tiêu chí, lộ trình và hướng dẫn của Bộ Công Thương; ưu tiên các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, có khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu và tận dụng hiệu quả các cam kết FTA. 100% thành viên hệ sinh thái được cung cấp, hỗ trợ tiếp cận ít nhất một nội dung phù hợp về chính sách và cam kết FTA; quy tắc xuất xứ, chứng nhận xuất xứ; tiêu chuẩn, quy chuẩn của thị trường nhập khẩu; xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường; kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và logistics theo quy định.

Về nâng cao hiệu quả tận dụng FTA, đến năm 2030: kim ngạch xuất khẩu của thành viên hệ sinh thái sang các thị trường FTA có sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi (C/O) chiếm trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành viên Hệ sinh thái sang các thị trường FTA; trên 50% thành viên hệ sinh thái đáp ứng các yêu cầu phù hợp về phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn ESG, tiêu chuẩn môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Việc triển khai kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2026 - 2027), tập trung thiết lập cơ chế phối hợp, xác định cơ quan đầu mối, các điều kiện cần thiết để triển khai Hệ sinh thái tận dụng các FTA; rà soát, xác định các ngành hàng, nhóm sản phẩm có lợi thế, tiềm năng xuất khẩu và khả năng tận dụng FTA để tổng hợp, đề xuất với Bộ Công Thương; rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có hoạt động hoặc tiềm năng xuất khẩu để hướng dẫn, giới thiệu tham gia hệ sinh thái theo tiêu chí, quy định và hướng dẫn của Bộ Công Thương; triển khai các hoạt động hỗ trợ phù hợp về thông tin FTA, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn và quy chuẩn thị trường nhập khẩu, phát triển thị trường, thương hiệu, logistics và các nội dung liên quan.

Giai đoạn 2 (2028 - 2030), mở rộng hệ sinh thái đối với các ngành hàng, nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực có lợi thế và khả năng tận dụng hiệu quả các FTA theo định hướng của Bộ Công Thương và điều kiện thực tế của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thị trường xuất khẩu; tăng cường kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, logistics, cảng biển, nhà nhập khẩu và các tổ chức hỗ trợ; thúc đẩy hình thành, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng và xuất khẩu.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi và đánh giá kết quả. Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, rà soát, giới thiệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tiềm năng xuất khẩu tham gia hệ sinh thái...