Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng hài cốt hai liệt sĩ là anh em ruột

Liệt sĩ Võ Thanh Cương sinh năm 1951, tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trước đây (nay là thôn Đức Lạng, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh), nhập ngũ tháng 8-1969; tham gia chiến đấu và hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam năm 1978. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thanh được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ ấp Đông Thành, tỉnh Tây Ninh; sau đó được quy tập về Nghĩa trang quốc tế đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Liệt sĩ Võ Huy Hạnh sinh năm 1957, nhập ngũ ngày 19-8-1976, tham gia chiến đấu và hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam năm 1979. Liệt sĩ Võ Huy Hạnh được an táng, quy tập về Nghĩa trang TP Đồng Nai.

Lãnh đạo xã, gia đình và người dân tiễn đưa hài cốt hai liệt sĩ về nơi an nghỉ

Sau nhiều năm an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở phía Nam, hài cốt của hai anh em liệt sĩ Võ Thanh Cương và Võ Huy Hạnh được các cơ quan chức năng, gia đình, dòng tộc phối hợp tìm kiếm, hoàn tất các thủ tục cất bốc, quy tập đưa về quê nhà và thực hiện các nghi lễ truy điệu, an táng chu đáo, trang trọng.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, đoàn thể, gia đình, dòng họ và đông đảo người dân dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương tưởng niệm; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với hai người con của quê hương đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.