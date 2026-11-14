Hà Tĩnh trưng bày chuyên đề về danh nhân, di sản UNESCO

Ngày 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, hiện có 2 danh nhân văn hóa và 5 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, ghi danh.

Trưng bày được tổ chức hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Hà Tĩnh. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Bảo tàng Hà Tĩnh nghiên cứu, sưu tầm và tuyển chọn hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu để giới thiệu đến công chúng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Thông qua không gian trưng bày, người dân và du khách có dịp tìm hiểu sâu hơn về các danh nhân, di sản văn hóa gắn với Hà Tĩnh; qua đó bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Hoạt động cũng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hà Tĩnh tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Cũng tại chương trình, tỉnh đã tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản gồm 20 bức, do ông Nguyễn Chí Cư (TP. Hồ Chí Minh) làm chủ sở hữu, được Thạc sĩ, họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế.

20 bức tranh được lấy nguyên gốc từ tranh minh họa Truyện Kiều của họa sĩ Mạnh Hưng trong sách “Truyện Thúy Kiều”, do nhà in Ngô Tử Hạ (Hà Nội) ấn hành năm 1925. Mỗi bức tranh thể hiện một câu thơ trong Truyện Kiều, giữ nguyên đường nét, bố cục của tranh gốc, đồng thời được sáng tạo thêm màu sắc bằng kỹ thuật pháp lam.

Đây được giới thiệu là bộ tranh Kiều vẽ bằng pháp lam độc bản duy nhất ở Việt Nam hiện nay, kết hợp giá trị văn học của Truyện Kiều với kỹ thuật chế tác mỹ thuật truyền thống.

Bộ tranh Kiều pháp lam góp phần giúp thế hệ trẻ tiếp cận, hiểu sâu hơn về giá trị của Truyện Kiều và nghệ thuật pháp lam.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cảm ơn chủ sở hữu và tác giả bộ tranh, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là món quà văn hóa ý nghĩa mà còn thể hiện tình cảm, sự trân trọng và trách nhiệm đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập hồ sơ khoa học, quản lý và bảo quản bộ tranh theo đúng quy định; bảo đảm an toàn, gìn giữ nguyên vẹn giá trị nghệ thuật, lịch sử và văn hóa của tác phẩm.

Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức trưng bày, ứng dụng công nghệ số để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, có điều kiện tiếp cận và hiểu sâu hơn về giá trị của Truyện Kiều cũng như nghệ thuật pháp lam.

Pháp lam là tên gọi của sản phẩm mỹ thuật có cốt bằng đồng, bên ngoài phủ nhiều lớp men, với những hình ảnh và màu sắc trang trí rồi đem nung ở nhiệt độ cao mà tạo thành. Do cách thức chế tác đặc biệt đó nên pháp lam không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn có độ bền cao, có khả năng chống chịu trước sức va đập hoặc sự ăn mòn của môi trường.