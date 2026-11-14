Hà Tĩnh trưng bày chuyên đề về danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu cử hành nghi thức trao tặng, tiếp nhận bộ tranh "Kiều pháp lam độc bản"

Với hơn 150 bức ảnh tư liệu tiêu biểu, không gian trưng bày tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương núi Hồng - sông La, vùng đất tự hào có 2 danh nhân văn hóa (Đại thi hào Nguyễn Du, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác) và 5 di sản được UNESCO vinh danh, ghi danh (Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Ca trù Cổ Đạm, cùng bộ ba di sản tư liệu tại làng Trường Lưu).

Điểm nhấn đặc biệt của trưng bày là bộ tranh Kiều pháp lam độc bản do Thạc sĩ - họa sĩ Đỗ Hữu Triết chế tác, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Chí Cư (TPHCM).

Bộ tranh gồm 20 tác phẩm được thể hiện bằng kỹ thuật pháp lam cung đình Huế tinh xảo, kết hợp hài hòa giữa hội họa và nghệ thuật chế tác truyền thống.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tham quan bộ tranh "Kiều pháp lam độc bản"

Việc tổ chức trưng bày là dịp để công chúng tìm hiểu sâu hơn về các danh nhân, di sản văn hóa gắn với tỉnh Hà Tĩnh.

Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Hà Tĩnh tới du khách.