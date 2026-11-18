VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn S, SN 1995, trú tại thành phố Quảng Ninh và Nguyễn Trường G. về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ hoạt động của website xem phim trực tuyến có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với quy mô lớn có tên miền “ophim17.cc”.

Kiểm sát viên kiểm sát khởi tố 2 đối tượng.

Theo đó, khoảng đầu năm 2022, Lê Văn S được một đối tượng Trung Quốc thuê tạo lập, quản lý, vận hành website xem phim “ophim17.cc”, với tiền công lên đến 100-150 triệu đồng mỗi tháng. Đối tượng nước ngoài cấp quyền quản trị cho S. đối với nhiều tên miền, hàng chục máy chủ tại nước ngoài cùng mã nguồn của các tài nguyên.

Từ những công cụ này, S.chỉnh sửa mã nguồn, triển khai website “ophim17.cc” lên mạng. Để vận hành website, S. đã thuê thêm 6 đối tượng khác tại nhiều tỉnh thành khác nhau, tổ chức theo mô hình, phân công nhiệm vụ cụ thể dưới sự chỉ đạo từ đối tượng nước ngoài.

Hoạt động vi phạm được triển khai thông qua nhiều công đoạn nối tiếp nhau, từ tìm kiếm, thu thập nguồn phim trên internet đến dịch phụ đề, đưa dữ liệu lên hệ thống để cung cấp cho người xem. Dữ liệu phim được nhóm đối tượng tải về từ nhiều nguồn khác nhau, từ các dịch vụ chiếu phim trực tuyến hợp pháp đến các nguồn chia sẻ phim bất hợp pháp trên không gian mạng.

Từ năm 2022 đến nay, nhóm đối tượng đã xây dựng được kho phim có cơ sở dữ liệu khổng lồ, với hơn 35.000 bộ phim, tổng số hơn 420.000 tệp dữ liệu, từ phim lẻ đến phim bộ, đầy đủ các thể loại, của nhiều quốc gia khác nhau.

Đặc biệt, website này không chỉ cung cấp cho người xem mà còn chia sẻ nguồn dữ liệu cho hàng nghìn websitekhác khai thác, phát tán phim trái phép. Số tiền mà nhóm đối tượng trong nước đã nhận từ đối tượng nước ngoài để quản lý, vận hành hệ thống đến nay đã lên đến trên 6 tỷ đồng

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, từng bước làm rõ phương thức, quy mô hoạt động, cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân liên quan.

Đến nay, website “ophim17.cc” cùng hệ thống máy chủ đã bị vô hiệu hóa, chấm dứt hoạt động đăng tải và cung cấp phim trái phép.