Hà Tĩnh triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân

Thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026. Chương trình sẽ được tổ chức tại các công đoàn cơ sở, tập trung cao điểm từ ngày 18 - 24/11/2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Poster tuyên truyền Ngày hội Văn hóa công nhân tại Hà Tĩnh.

Đối tượng tham gia là cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; khuyến khích người sử dụng lao động, gia đình công nhân và các tổ chức, cá nhân cùng hưởng ứng.

Chương trình được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, lấy người lao động làm trung tâm, ưu tiên công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ và người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tập trung vào các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu gia đình công nhân; giới thiệu văn hóa truyền thống, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng địa phương; tổ chức các giải đấu thể dục thể thao, kết hợp tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao sẽ được tổ chức trong Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026.

Cùng với đó, các đơn vị chú trọng tôn vinh đoàn viên, người lao động có sáng kiến, thành tích tiêu biểu; tuyên truyền văn hóa ứng xử, tác phong công nghiệp, xây dựng môi trường làm việc an toàn, xanh, sạch, đẹp. Các hoạt động trải nghiệm kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, phòng tránh tin giả, lừa đảo trên không gian mạng cũng được khuyến khích triển khai tại các đơn vị.

Theo kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tổ chức chương trình điểm cấp tỉnh vào ngày 21/11/2024. Ngoài ra, mỗi cụm công đoàn cơ sở lựa chọn ít nhất 1 công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động điểm cấp cụm; các công đoàn cơ sở còn lại chủ động xây dựng nội dung hưởng ứng phù hợp, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chương trình Ngày hội Văn hóa công nhân nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo sân chơi giao lưu, đoàn kết cho đoàn viên, người lao động; xây dựng văn hóa công nhân, văn hóa công đoàn và môi trường làm việc văn minh, an toàn. Đồng thời, góp phần phát huy vai trò của cán bộ công đoàn, đoàn viên nòng cốt trong vận động, tổ chức và lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực tại nơi làm việc.