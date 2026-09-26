Hà Tĩnh triển khai đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Theo Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 25/9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 (10/10) được triển khai với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Tinh thần xuyên suốt của đợt cao điểm là chuyển các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số thành những kết quả cụ thể trong cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Phường Thành Sen tập trung làm sạch dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ.

Trong đó, đẩy mạnh cao điểm làm sạch, "làm giàu", làm đủ cơ sở dữ liệu ngành; tập trung rà soát, chuẩn hóa, cập nhật, bổ sung dữ liệu, xử lý dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý, duy trì và cập nhật dữ liệu. Những cơ sở dữ liệu đủ điều kiện sẽ được kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, từng bước hình thành nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh hướng dẫn, trải nghiệm các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu; hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số.

UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng i-HaTinh.

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng i-HaTinh, nhất là các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, phản ánh hiện trường và tương tác số với chính quyền.

Trong tháng 10, các xã, phường sẽ phối hợp với tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng liên quan tổ chức chiến dịch hỗ trợ người dân theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số”. Nội dung tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt i-HaTinh và các kỹ năng số cơ bản, đặc biệt là nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Các hoạt động ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và những người còn hạn chế về kỹ năng số. Mỗi đợt hỗ trợ xác định nội dung, đối tượng và ghi nhận kết quả thông qua số người được hướng dẫn, nội dung đã hỗ trợ, kết quả thực hành hoặc dữ liệu trên các nền tảng có liên quan; khuyến khích duy trì điểm hỗ trợ học tập số tại nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng hoặc địa điểm có kết nối Internet phù hợp.

Tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số.

Đồng thời, triển khai cao điểm “Bình dân học vụ số - Ngày hội toàn dân học tập số”, tập trung bồi dưỡng và thực hành kỹ năng số trong tháng 10. Các nhóm được chú trọng gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; người lao động trong doanh nghiệp và người dân. Nội dung học tập hướng vào kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng sử dụng các công cụ AI, giải quyết công việc bằng công nghệ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tự động hóa và bảo đảm an toàn thông tin.

Bên cạnh phổ cập kỹ năng số, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán số và các giải pháp quản trị số; thúc đẩy mua sắm trực tuyến, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh trên môi trường số, ưu tiên livestream và các nền tảng thương mại điện tử.

Hà Tĩnh khuyến khích thúc đẩy mua sắm trực tuyến, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản địa phương trên môi trường số.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, lựa chọn những mô hình, sáng kiến, sản phẩm, cách làm hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng; chú trọng các mô hình công dân số, gia đình số, cộng đồng số, đơn vị số và những cách làm hiệu quả trong ứng dụng công nghệ vào công việc, học tập, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân học tập, thực hành kỹ năng số; đồng thời rà soát ít nhất 1 nhiệm vụ, mô hình hoặc điểm nghẽn chuyển đổi số tại địa phương để tập trung xử lý, tạo kết quả cụ thể trong tháng 10/2026.

Hà Tĩnh sẽ chuyển đổi mạnh mẽ sang quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu.

Thông qua đợt cao điểm, Hà Tĩnh hướng tới tạo chuyển biến rõ hơn từ nhận thức sang hành động, lấy kết quả học tập, khả năng sử dụng thực tế các nền tảng, dịch vụ số và những thay đổi trong năng lực số của người dân, cán bộ, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.