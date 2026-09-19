Hà Tĩnh triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe miễn phí

Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Tĩnh, chiến dịch nhằm thực hiện mục tiêu khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho toàn bộ người dân cư trú trên địa bàn, đồng thời quản lý sức khỏe trên Sổ sức khỏe điện tử của ứng dụng VNeID.

Đối tượng được tập trung rà soát, ưu tiên khám là những người chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng. Ảnh: Thu Hòa.

Các đợt khám được tổ chức tại bệnh viện, trung tâm y tế hoặc lưu động ở cơ quan, trường học, khu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Ngành y tế ưu tiên rà soát, mời khám những người chưa được khám sức khỏe trong 12 tháng qua, cùng trẻ em, học sinh và người lao động.

Nội dung khám, sàng lọc tập trung vào một số bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh cơ xương khớp. Các bệnh viện chuyên khoa thực hiện sàng lọc theo lĩnh vực chuyên môn.

Học sinh các cơ sở giáo dục được kiểm tra sức khỏe, cập nhật dữ liệu lên Cổng dữ liệu sức khỏe quốc gia. Ảnh: Thu Hòa.

Tại các xã, phường, trạm y tế phối hợp với thôn, tổ dân phố lập danh sách người dân, thông báo lịch và tổ chức khám tại trạm hoặc địa điểm phù hợp. Các bệnh viện, trung tâm y tế và phòng khám hỗ trợ khám sàng lọc khi địa phương đề nghị.

Kết quả khám được trạm y tế cập nhật lên hệ thống, đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. Đối với trẻ em, học sinh, cơ sở giáo dục phối hợp với trạm y tế kiểm tra sức khỏe và cập nhật dữ liệu theo quy định. Các cơ quan, doanh nghiệp phối hợp với cơ sở y tế đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Thông tin khám sàng lọc sẽ được quản lý sức khỏe bằng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Thu Hòa.

Sở Y tế thành lập 9 tổ công tác phụ trách các địa bàn, có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, đôn đốc tiến độ và hỗ trợ các Trạm Y tế trong quá trình triển khai.

Chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành việc khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí cho 100% người dân trước ngày 20/12. Qua đó, Hà Tĩnh hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn chăm sóc, điều trị và từng bước quản lý sức khỏe người dân trên môi trường số.