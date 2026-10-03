Hà Tĩnh triển khai bộ tiêu chí nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030

Theo bộ tiêu chí mới, 100% đường thôn, ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn và có hệ thống điện chiếu sáng.

Theo Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc đánh giá thôn NTM hiện đại trong giai đoạn mới được thực hiện trên 10 nhóm tiêu chí, gồm: nhà ở và không gian sống; giao thông; kinh tế nông thôn; chuyển đổi số; thiết chế văn hóa, thể thao; văn hóa, giáo dục và y tế; môi trường và chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị; an ninh, trật tự xã hội; việc thực hiện hương ước, quy ước và mức độ hài lòng của người dân.

Nâng cao chất lượng nhà ở và hạ tầng

Một trong những điểm đáng chú ý là yêu cầu về chất lượng không gian sống được nâng lên. Thôn đạt chuẩn phải có tối thiểu 98% hộ có nhà ở kiên cố, đồng thời ít nhất 95% hộ có nhà ở, công trình phụ trợ và khuôn viên được bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu “3 sạch”.

Đối với giao thông nông thôn, 100% đường thôn, ngõ, xóm phải được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn và có hệ thống chiếu sáng. Trong đó, tối thiểu 95% chiều dài đường thôn được chiếu sáng bằng đèn LED hiệu suất cao hoặc đèn sử dụng năng lượng mặt trời.

Thúc đẩy kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao

Bộ tiêu chí mới chú trọng hơn đến việc nâng cao giá trị sản xuất và phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Theo đó, mỗi thôn cần có ít nhất một vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực được chứng nhận chất lượng, gắn với hoạt động chế biến và tiêu thụ sản phẩm, ngoại trừ những thôn không thuộc đối tượng áp dụng chỉ tiêu này.

Bên cạnh đó, thôn đạt chuẩn cần xây dựng ít nhất một mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ nghèo đa chiều được yêu cầu duy trì ở mức không quá 0,5%.

Chuyển đổi số trở thành tiêu chí quan trọng

Chuyển đổi số là một nội dung nổi bật trong Bộ tiêu chí NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030.

Mục tiêu đến năm 2030 là 100% người dân trên địa bàn thôn được phủ sóng mạng băng rộng di động 5G. Mỗi thôn phải có ít nhất 2 điểm truy cập số cộng đồng tại nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, được kết nối Internet cáp quang và cung cấp Wi-Fi miễn phí.

Ngoài ra, các thôn cần duy trì tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức phổ biến và hướng dẫn kỹ năng số cho người dân ít nhất một lần mỗi năm. Việc xây dựng mã QR giới thiệu và cung cấp thông tin về thôn cũng được đưa vào tiêu chí, với yêu cầu thông tin phải được công khai và cập nhật thường xuyên.

Chú trọng môi trường và chất lượng sống

Các tiêu chí về môi trường cũng được nâng cao nhằm hướng tới không gian sống xanh, sạch và bền vững.

Trong đó, tối thiểu 90% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; ít nhất 98% chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại, thu gom và xử lý đúng quy định. Đối với chất thải thực phẩm, tỷ lệ được phân loại và xử lý ngay tại nguồn phải đạt tối thiểu 35%.

Các tuyến đường đáp ứng điều kiện về quỹ đất, mặt bằng phải được ưu tiên trồng cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh, hoa hoặc thảm cỏ, với tỷ lệ đạt từ 95% trở lên.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an ninh

Cùng với phát triển hạ tầng và kinh tế, công nghệ cũng được ứng dụng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là thôn phải có hệ thống camera AI giám sát an ninh, có khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát tình hình an ninh, trật tự.

Sự hài lòng của người dân là một thước đo quan trọng

Bộ tiêu chí mới không chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng hay các chỉ tiêu kinh tế mà còn chú trọng đến sự tham gia và đánh giá của người dân.

Theo quy định, 100% hộ gia đình phải thực hiện đầy đủ hương ước, quy ước đã được cấp có thẩm quyền công nhận. Đồng thời, tỷ lệ hộ dân hài lòng với kết quả xây dựng thôn NTM hiện đại phải đạt từ 95% trở lên.

Việc ban hành Bộ tiêu chí thôn NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng tạo cơ sở để các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn, hướng tới không gian sống văn minh, hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển bền vững, môi trường được bảo vệ và người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn từ thành quả phát triển.

Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 12/10/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 về Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.