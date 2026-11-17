Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình tại xã Mai Phụ có con đẻ duy nhất là liệt sĩ. Ảnh: Thế Sự

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình: ông Lê Nhung, bà Trần Thị Nhâm (thân nhân liệt sĩ Lê Lộc); ông Lê Điền, bà Trần Thị Dính (liệt sĩ Lê Ngọc Thịnh); ông Phan Hữu Cần, bà Lê Thị Lược (liệt sĩ Phan Văn Sâm) và ông Lê Xuân Anh, bà Lê Thị Việt (liệt sĩ Lê Xuân Nam).

Cả 4 liệt sĩ đều quê ở xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà (trước đây), nay là xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Những người con ưu tú ấy đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, để lại những mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình, người thân.

Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các gia đình liệt sĩ. Đặc biệt, đối với những gia đình có người con duy nhất đã ngã xuống vì Tổ quốc, sự ghi nhận ấy càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu phần nào những mất mát, hy sinh trong chiến tranh.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình có con độc nhất là liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các gia đình mà còn góp phần nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.