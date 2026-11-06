Hà Tĩnh trao tặng 1.356 Huy hiệu Đảng dịp 7/11

Các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trao Huy hiệu Đảng dịp 7/11.

Trong đó có 1.342 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 14 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đợt trao tặng này, có 4 đảng viên lão thành ở Hà Tĩnh được Ban Bí thư trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Lễ trao Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước về sự đóng góp, cống hiến của các đồng chí đảng viên có nhiều tuổi Đảng đối với quá trình xây dựng, phát triển của Đảng, công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Từ đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp bước truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu cống hiến vì lý tưởng của Đảng.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy đảng ở Hà Tĩnh tổ chức trang trọng; đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, cấp ủy đảng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà.