Hà Tĩnh: Trao sinh kế, mở hướng phục hồi sản xuất cho người dân sau thiên tai

Niềm vui của người dân Hà Tĩnh khi được nhận sinh kế. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Nhận con bò sinh sản trị giá 12 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1982), hộ khó khăn ở thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên, vui mừng khi gia đình có thêm một tài sản để phát triển kinh tế. “Chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”, bà Nga nói.

Bà Nga là một trong những hộ được nhận hỗ trợ trong chương trình trao mô hình sinh kế do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh triển khai hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Theo đó, 817 mô hình sinh kế, tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chương trình được triển khai tại 8 cụm xã từ ngày 2 đến 8/10, từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh.

Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trong đợt này có 67/69 xã, phường được hỗ trợ mô hình sinh kế.

Không phải địa phương nào cũng lựa chọn cùng một mô hình. Tại xã Kỳ Thượng, 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ mô hình trồng cây ăn quả, gồm ổi và dứa. Ở xã Cổ Đạm, 2 hộ dân được hỗ trợ mô hình đánh bắt cá. Trong khi đó, tại phường Hải Ninh, mô hình sinh kế được lựa chọn là ngư cụ, phù hợp với công việc đánh bắt của người dân địa phương.

Sự khác nhau về mô hình cho thấy việc hỗ trợ được tính toán theo điều kiện sản xuất và khả năng lao động của từng hộ, từng địa bàn. Ngoài bò, trâu, dê, lợn, hươu, ốc bươu đen, các loại cây trồng, hoạt động đánh bắt và ngư cụ cũng được đưa vào danh mục hỗ trợ.

Theo ông Lượng, trước khi triển khai, MTTQ Việt Nam tỉnh đã khảo sát nhu cầu, hoàn cảnh của các hộ để lựa chọn mô hình phù hợp với từng địa phương. Vì vậy, ngoài bò sinh sản, người dân còn được hỗ trợ trâu, dê, lợn, hươu; mô hình nuôi ốc bươu đen; các mô hình trồng trọt như dứa, ổi; hỗ trợ phương tiện đánh bắt cá, máy móc, ngư cụ...

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, mong muốn các hộ sau khi nhận hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, chăm sóc tốt vật nuôi, chủ động học hỏi kinh nghiệm và phát huy khả năng lao động để mô hình đem lại hiệu quả.

Ông Đồng cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên ở các xã tiếp tục kết nối, vận động thêm nguồn lực hỗ trợ những hộ còn khó khăn; đồng thời theo dõi, động viên các hộ phát huy mô hình đã được hỗ trợ, từng bước ổn định cuộc sống.