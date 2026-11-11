Hà Tĩnh: Trao Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho hai đoàn viên cứu người đuối nước

Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 11/11, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho hai đoàn viên tại xã Kỳ Thượng đã dũng cảm cứu người đuối nước.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng trao Bằng khen vinh danh anh Trần Đình Trọng (Chi đoàn thôn Tiến Thượng) và anh Nguyễn Xuân Hải (Chi đoàn thôn Mỹ Tân), xã Kỳ Thượng vì hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Hành động xả thân cứu người của hai đoàn viên Trần Đình Trọng và Nguyễn Xuân Hải không chỉ cứu sống một mạng người, đem lại hạnh phúc cho gia đình nạn nhân mà còn là thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Hà Tĩnh.

Những tấm gương sáng như các anh đã và đang góp phần bồi đắp truyền thống nhân ái, dũng cảm, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và toàn xã hội.

Trước đó, vào sáng 4/11, tại khu vực cầu Rào Trổ, xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện có người bị đuối nước dưới sông trong điều kiện dòng nước chảy xiết, nguy hiểm, không màng hiểm nguy, hai anh Trần Đình Trọng và Nguyễn Xuân Hải đã nhanh chóng lao mình xuống dòng nước dữ để cứu sống em L.M.H. (sinh năm 2012, trú tại xã Kỳ Lạc). Nhờ phản ứng nhanh nhạy, quyết đoán và tinh thần quả cảm của hai anh, em H. đã được đưa lên bờ an toàn và qua cơn nguy kịch.

Hành động cao đẹp của anh Trọng và anh Hải tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Hà Tĩnh, xứng đáng là niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy phong trào “Sống đẹp, sống có ích” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng./.