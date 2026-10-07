Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Chương trình trao mô hình sinh kế được triển khai từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Cứu trợ tỉnh, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với mục tiêu hỗ trợ mô hình sinh kế - một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 8 cụm xã từ ngày 2-8/10, góp thêm nguồn lực để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Các mô hình sinh kế được lựa chọn phù hợp điều kiện sản xuất, khả năng lao động và lợi thế của từng hộ, từng địa phương. (Ảnh: NT)

Các mô hình sinh kế được lựa chọn phù hợp điều kiện sản xuất, khả năng lao động và lợi thế của từng hộ, từng địa phương. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là trao thêm một nguồn lực, một cơ hội và niềm tin để các gia đình phát triển sản xuất, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Hà Tĩnh cũng tích cực huy động, kết nối nguồn lực để xây dựng nhà ở, tặng quà và triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác cho người nghèo; góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.