Hà Tĩnh: Tổng lực kiểm soát đồ chơi trẻ em dịp Trung thu

Ngăn chặn "ma trận" đồ chơi bạo lực, không rõ nguồn gốc

Thị trường phục vụ Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn sôi động và nhộn nhịp nhất trong năm. Cùng với các mặt hàng thực phẩm truyền thống thiết yếu như bánh nướng, bánh dẻo, nước giải khát, thì đồ chơi trẻ em chính là phân khúc thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các cửa hàng đồ chơi trẻ em ở Hà Tĩnh, đã trưng bày rực rỡ sắc màu với hàng ngàn chủng loại, mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, đằng sau sự bắt mắt, thu hút ánh nhìn của con trẻ ấy, nguy cơ trà trộn của các loại đồ chơi nhập lậu, đồ chơi mang tính bạo lực hay chứa hóa chất độc hại, chưa qua kiểm định chất lượng vẫn luôn tiềm ẩn, trở thành nỗi lo thường trực của các bậc phụ huynh.

Lực lượng QLTT tăng cường kiểm soát đồ chơi trẻ em trước thềm Tết Trung thu.

Đặc biệt, các loại đồ chơi mang tính bạo lực như súng bắn đạn nhựa, kiếm nhựa sắc nhọn có nguy cơ sát thương cao bị liệt vào danh sách kiểm soát gắt gao nhất.

Thực tế quá trình kiểm tra trong những ngày qua cho thấy, một số ít cơ sở kinh doanh vì chạy theo lợi nhuận trước mắt vẫn lén lút nhập các loại đồ chơi trôi nổi, giá rẻ.

Đa phần các sản phẩm này được gia công từ nhựa tái chế chứa nhiều tạp chất công nghiệp, kim loại nặng như chì, thủy ngân hay hóa chất làm dẻo. Đây là những hợp chất cực kỳ nguy hiểm, có thể gây kích ứng da nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, hoặc thậm chí tác động xấu đến sự phát triển sinh lý, trí não của trẻ nhỏ nếu tiếp xúc trong thời gian dài.

Đội QLTT số 2, Chi cục QLTT Hà Tĩnh ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Do đó, công tác kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp được lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh (QLTT Hà Tĩnh) thực hiện một cách chuyên nghiệp, khép kín từ khâu vận chuyển đến khâu phân phối bán lẻ. Bất kỳ lô hàng nào có dấu hiệu mập mờ, không minh bạch về chất lượng đều bị lập biên bản tạm giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra sổ sách hành chính, lực lượng chức năng tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng kệ hàng, từng lô đồ chơi mới được nhập về kho. Mục tiêu trọng tâm của các tổ công tác là kiên quyết "tuýt còi" và thu giữ những sản phẩm không có dấu hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em, không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền đến xử lý nghiêm minh

Bên cạnh mũi nhọn là công tác kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, Chi cục QLTT Hà Tĩnh xác định việc nâng cao nhận thức pháp luật cho chính những người tham gia phân phối hàng hóa là giải pháp mang tính gốc rễ và bền vững nhất.

Trong suốt chiến dịch cao điểm trước thềm Trung thu, các cán bộ quản lý thị trường không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ, gõ từng cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, phổ biến các nghị định mới nhất của Chính phủ về thương mại và nhãn hàng hóa.

Chi cục QLTT Hà Tĩnh xác định việc nâng cao nhận thức pháp luật cho chính những người tham gia phân phối hàng hóa là giải pháp mang tính gốc rễ và bền vững nhất.

Đồng thời, lực lượng QLTT cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, cảnh sát giao thông, hải quan và y tế địa phương nhằm kiểm soát tình hình ngay từ các tuyến đường biên, điểm tập kết hàng hóa, bến bãi, phương tiện vận tải đường dài.

Cùng với đó, hàng loạt bản cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được ký kết minh bạch giữa cơ quan chức năng và hộ kinh doanh. Việc làm này không chỉ tạo sức răn đe mạnh mẽ mà còn dần hình thành thói quen kinh doanh chân chính, tuân thủ pháp luật, góp phần lành mạnh hóa thị trường đồ chơi trẻ em.

Đại diện Chi cục QLTT Hà Tĩnh khuyến cáo, khi chọn mua quà Trung thu cho con em mình, người dân hãy tìm đến các địa chỉ kinh doanh uy tín, lựa chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, có thông tin cảnh báo an toàn, có dấu chứng nhận hợp quy hợp lệ. Tuyệt đối nói không với các loại đồ chơi bạo lực, đồ chơi không rõ nguồn gốc để chung tay bảo vệ cả sức khỏe thể chất lẫn tâm hồn của trẻ nhỏ.

Từ nay đến Tết Trung thu, dự báo sức mua của người dân sẽ còn tiếp tục tăng vọt, kéo theo những diễn biến phức tạp về cung cầu hàng hóa. Bằng sự chủ động nắm bắt tình hình, tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, lực lượng chức năng đang tạo ra một "tấm khiên" vững chắc, thanh lọc thị trường, kiên quyết loại bỏ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.