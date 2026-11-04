Hà Tĩnh tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026
Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ha-tinh-tong-ket-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tinh-nam-2026-post319803.html