Hà Tĩnh tới Huế có nơi mưa to, nhiều nơi ở Bắc Bộ chiều chuyển mưa dông

Gió Đông sẽ tương tác với địa hình của dãy Trường Sơn, tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh và trút mưa xuống khu vực từ Huế trở ra Thanh Hóa.

Trọng tâm mưa trong hôm nay là Hà Tĩnh tới Huế, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm. Đây cũng là khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên sườn đồi núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh minh họa

Còn lại các nơi khác là Nghệ An, Thanh Hóa sẽ có mưa từ 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Gia Lai tới Cà Mau cũng có mưa dông mạnh vào chiều và tối nay, có nơi mưa to trên 80 mm, nguy cơ gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị. Trong cơn dông tiềm ẩn gió giật và sét đánh nguy hiểm.

Ở Bắc Bộ, hôm nay, trời không nắng nhiều như hôm qua (8/10). Thậm chí từ chiều nay, vùng ven biển và đồng bằng Bắc Bộ gồm Thủ đô Hà Nội sẽ chuyển mưa dông do tác động của gió Đông trên cao. Cảnh báo có nơi mưa to, tiềm ẩn gió giật, sấm sét.

Trước khi chuyển mưa, sáng và trưa nay toàn miền Bắc trời nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở nhiều phường phổ biến từ 28-31 độ C. Chỉ ít nơi ở Lào Cai, Điện Biên vẫn nắng nhiều cả ngày, trời nóng, 32-33 độ C.

Trên biển, nhiều vùng biển trên cả nước gồm 2 đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa cũng có mưa dông, nguy cơ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống 4-10 km trong mưa. Trong đó, đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Lũ trên sông Đồng Nai cũng đang diễn biến phức tạp. Lúc 5h ngày 9/10, mực nước tại trạm Tà Lài đạt 112,50 m, tương đương mức báo động 2 và tiếp tục có xu hướng lên.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài được dự báo dao động trên mức báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, cùng với sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai cần được đặc biệt lưu ý.

Người dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước để bảo đảm an toàn.