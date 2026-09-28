Hà Tĩnh: Toàn cảnh giao thông mở đường cho logistics tại Khu kinh tế Vũng Áng

Các tuyến đường huyết mạch tại Khu kinh tế Vũng Áng đang hoàn tất những giai đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tuyến đường trục chính trung tâm đang hoàn thiện những hạng mục cuối, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Công trường Dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tuyến đường ngang đảm nhiệm kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh có chiều dài 8,55 km. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Vũng Áng từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và cảng biển. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hệ thống giao thông mới tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp đến cảng biển Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tuyến đường mới góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Tuyến đường trục chính trung tâm được đầu tư với nền đường rộng từ 24-60m tùy từng đoạn. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hệ thống đường mới góp phần tăng khả năng kết nối giữa các khu vực sản xuất và cảng biển tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Một đoạn đường thuộc Dự án đường trục chính trung tâm đã được hoàn thành và đưa vào khai thác. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các tuyến đường mới tại Vũng Áng tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ vận tải và logistics. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các dự án giao thông trọng điểm đang dần hoàn thiện, góp phần hình thành mạng lưới kết nối giữa quốc lộ, cảng biển và các khu công nghiệp tại Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Hạ tầng giao thông đồng bộ là một trong những điều kiện để Vũng Áng phát triển dịch vụ logistics gắn với cảng biển và công nghiệp. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các tuyến đường tạo nên nền tảng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho các siêu dự án đang triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Các hạng mục trên tuyến đường trục chính trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng đang được tập trung thi công. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Dự án đường từ quốc lộ 12C đi Khu liên hợp Gang thép Formosa Hà Tĩnh có chiều dài 3,7km, nền đường rộng 60m. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)