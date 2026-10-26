Hà Tĩnh: Tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh

Sáng 26.10, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (24.10.1926 - 24.10.2026), nhằm tri ân những đóng góp của ông đối với sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, văn học nghệ thuật của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh cùng gia đình nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh tại toạ đàm

Tham dự tọa đàm có ông Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các giáo sư, tiến sĩ lĩnh vực văn hóa trong và ngoài tỉnh cùng gia đình nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, bút danh Vũ Hoàng, sinh ngày 24.10.1926 tại làng Tường Xá, nay thuộc xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh; mất ngày 4.2.2017. Tham gia cách mạng từ sớm, ông là một trong những thành viên đầu tiên, đồng sáng lập Hội Văn nghệ Hà Tĩnh, giữ chức Phó Chủ tịch Hội từ năm 1969, sau đó tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh đến khi nghỉ hưu năm 1986.

Với vốn tri thức uyên bác, tinh thần làm việc nghiêm cẩn và sự miệt mài điền dã, nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh để lại khối lượng công trình nghiên cứu đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, địa chí, văn học dân gian, danh nhân, danh thắng, phong tục và lễ hội xứ Nghệ. Ông còn dịch nhiều tác phẩm địa chí, thơ, câu đối bằng chữ Hán Nôm, góp phần lưu giữ những tư liệu quý của quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự toạ đàm

Các công trình như Làng cổ Hà Tĩnh, Kho tàng truyện kể dân gian xứ Nghệ cùng nhiều công trình địa chí địa phương đã trở thành nguồn tư liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu, bảo tồn di sản và giáo dục truyền thống. Di sản ông để lại không chỉ có giá trị học thuật mà còn thể hiện tình yêu sâu nặng với quê hương, sự trân trọng đối với tri thức dân gian và trách nhiệm của người làm văn hóa đối với cộng đồng.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Tùng Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh là trí thức tiêu biểu, dành trọn cuộc đời cho việc sưu tầm, nghiên cứu, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa của Hà Tĩnh và xứ Nghệ.

Theo ông Nguyễn Tùng Lĩnh, hình ảnh “người đi cùng dân gian” thể hiện rõ phương pháp nghiên cứu và tâm huyết của Thái Kim Đỉnh. Ông luôn gắn bó với đời sống nhân dân để tìm hiểu, sưu tầm, chắt lọc những giá trị văn hóa quý báu, góp phần lưu giữ hồn cốt quê hương cho các thế hệ mai sau.

Tọa đàm không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của ông mà còn giúp nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị di sản, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng hoa cho gia đình, người thân nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh

Trong khuôn khổ tọa đàm, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh đã công bố quyết định tái thành lập và tổ chức ra mắt Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh. Đây là hoạt động nhằm tiếp nối truyền thống nghiên cứu của các thế hệ đi trước, tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ để tiếp tục khảo cứu, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của quê hương.

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh những công trình của nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh là nguồn tư liệu quý phục vụ bảo tồn di sản, nghiên cứu lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống và bồi đắp tình yêu quê hương cho các thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị tiếp tục đẩy mạnh sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá các giá trị văn hóa Hà Tĩnh; chú trọng phát triển đội ngũ nghiên cứu, nhất là lực lượng trẻ; đồng thời khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lưu trữ, giới thiệu di sản.

Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Nhóm Địa phương học Hà Tĩnh sẽ hoạt động hiệu quả, có thêm nhiều công trình nghiên cứu giá trị, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh.