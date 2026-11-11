Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm 'Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới'

22 tham luận tham gia tọa đàm khoa học kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831–2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991–2026) đã luận giải các nhân tố hình thành bản sắc, làm nên năng lực phát triển của Hà Tĩnh. (Ảnh: NT)

Tọa đàm khoa học "Từ truyền thống lịch sử, văn hóa đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới" là dịp để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ở Hà Tĩnh nhìn lại tiến trình lịch sử, nhận diện chiều sâu văn hóa, con người và đánh giá những bước chuyển phát triển của địa phương. Từ đó luận giải các nhân tố hình thành bản sắc, làm nên năng lực phát triển, qua đó tìm kiếm những bài học và luận cứ có giá trị đối với những lựa chọn trong giai đoạn mới.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Nguyễn Viết Trường, hai mốc thời gian năm 1831 và năm 1991 gắn với những bối cảnh lịch sử khác nhau, song đều có ý nghĩa đối với việc tổ chức không gian hành chính, quản trị của tỉnh Hà Tĩnh. Công cuộc cải cách hành chính được triều Nguyễn thực hiện năm 1831 đã chính thức thành lập Hà Tĩnh với tư cách một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sự kiện tái lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1991 mở đầu một giai đoạn tổ chức lại bộ máy và phát triển trong công cuộc đổi mới.

Đông đảo các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ, các nhà nghiên cứu, chuyên gia dự tọa đàm. (Ảnh: NT)

Tham dự tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo Hà Tĩnh qua nhiều thế hệ cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã tập trung phân tích, nhận diện vị thế, vai trò và những đóng góp của Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc và tổng kết, đánh giá chặng đường 35 năm tái lập tỉnh từ góc độ những bước chuyển, mô hình phát triển và bài học thực tiễn.

Đồng thời làm rõ hệ giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh và những phương thức chuyển hóa thành nguồn lực phát triển. Làm rõ hệ giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh và những phương thức chuyển hóa thành nguồn lực phát triển và xác định các điều kiện để văn hóa, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển thực chất, góp phần nhận diện đầy đủ hơn những giá trị truyền thống, thành tựu phát triển và bài học thực tiễn của Hà Tĩnh.

Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Nguyệt cho rằng, việc nhìn lại lịch sử, truyền thống và chặng đường 35 năm tái lập tỉnh không chỉ nhằm khẳng định niềm tự hào, mà quan trọng hơn là cung cấp thêm cơ sở khoa học để nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế, những hạn chế, điểm nghẽn và lựa chọn hướng đi phù hợp cho Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Nguyệt khẳng định, các nghiên cứu, tham luận tham gia tọa đàm đã góp phần làm rõ chiều sâu lịch sử vùng đất, con người Hà Tĩnh trong tiến trình lịch sử dân tộc; đồng thời khẳng định những giá trị truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức phát triển qua các thời kỳ, nhất là 35 năm tái lập tỉnh. Một vấn đề có ý nghĩa đặt ra là cần nhìn nhận lịch sử một cách khách quan, toàn diện, không chỉ ghi nhận thành tựu mà còn phân tích những hạn chế, nguyên nhân và bài học có thể vận dụng trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao những nghiên cứu, đề xuất của các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh:NT)

Các nghiên cứu, tham luận cũng gợi mở nhiều góc nhìn về văn học, truyền thống hiếu học, khoa bảng, trọng trí thức, phẩm chất nhân văn và giá trị văn hóa gắn với các danh nhân tiêu biểu của quê hương. Qua đó, tiếp tục khẳng định văn hóa và con người không chỉ là nền tảng tinh thần, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng. Vấn đề đặt ra là phải có giải pháp thiết thực để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, chuyển hóa truyền thống hiếu học, tinh thần hiếu nghĩa và khát vọng vươn lên thành động lực phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của tỉnh.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển trong giai đoạn mới, các tham luận đã đề cập những vấn đề thiết thực về tổ chức không gian phát triển, liên kết vùng, hành lang kinh tế Đông-Tây, logistics, đô thị, kết nối thị trường; đồng thời nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những nội dung này cho thấy yêu cầu phải khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, gắn kết chặt chẽ giữa hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực và năng lực tổ chức thực hiện, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.