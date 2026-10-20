Hà Tĩnh tổ chức thu nhận hơn 1.400 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Hơn 1.400 trường hợp thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh được thu nhận mẫu ADN đợt 2.

Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 tại 3 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đợt 2, Hà Tĩnh sẽ thu nhận 1.426 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh, dự kiến triển khai trong 2 ngày, từ 20/10 đến 21/10. Công tác lấy mẫu được tổ chức tại 3 cụm, gồm: Công an phường Thành Sen với 573 mẫu, Công an xã Đức Thọ với 505 mẫu và Công an xã Kỳ Anh với 348 mẫu. Việc bố trí các điểm thu nhận theo từng cụm nhằm tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ tham gia, đồng thời bảo đảm tiến độ, yêu cầu và chất lượng dữ liệu phục vụ công tác đối khớp, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được ưu tiên quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Trong đợt này, việc lựa chọn thân nhân lấy mẫu được xác định theo nguyên tắc ưu tiên những người có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ nhằm phục vụ công tác phân tích, đối chiếu dữ liệu gen. Đối tượng thu nhận chủ yếu là mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ và những người thuộc các nhánh huyết thống bên ngoại như anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ hoặc của chị gái, em gái liệt sĩ.

Cùng với việc thu nhận mẫu ADN tập trung tại 3 cụm, Công an Hà Tĩnh còn tổ chức lấy mẫu lưu động đối với gần 100 trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Điều này góp phần bảo đảm quyền lợi của các gia đình, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp mẫu sinh phẩm, bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, hướng tới mục tiêu không bỏ sót trường hợp nào.

Các đơn vị chuyên môn triển khai thu nhận mẫu ADN đúng quy định.

Việc triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2, rà soát đúng đối tượng và hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống ngân hàng gen là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả đối khớp ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn Hà Tĩnh.